Беллегпрому приказано решить проблему складских запасов до конца года

Игорь Ляшенко приказал концерну Беллегпром решить проблемы с ликвидацией невостребованной продукции и складскими запасами.

Об этом заместитель премьер-министра заявил на заседании совета концерна «Беллегпром». Он также добавил, что концерну необходимо работать над повышением эффективности работы организаций, вести более активную деятельность маркетинговых служб по поиску новых рынков сбыта и партнеров, предприятиям концерна приказано скорректировать бизнес-планы для достижения в этом году ключевых показателей социально-экономического развития, а также проанализировать закупки импортного сырья, нарастив использование белорусских материалов. Ляшенко сообщил, что за наиболее значимыми для отрасли производствами будут закреплены кураторы, а организации с низким уровнем заработной платы будут взяты на особый контроль.

Игорь Ляшенко сегодня представил коллективу нового руководителя Татьяну Лугину, которая приступает к обязанностям председателя концерна, пишет БЕЛТА .