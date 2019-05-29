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Беллегпрому приказано решить проблему складских запасов до конца года

30.05.2019 17:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Игорь Ляшенко приказал концерну Беллегпром решить проблемы с ликвидацией невостребованной продукции и складскими запасами.

Об этом заместитель премьер-министра заявил на заседании совета концерна «Беллегпром». Он также добавил, что концерну необходимо работать над повышением эффективности работы организаций, вести более активную деятельность маркетинговых служб по поиску новых рынков сбыта и партнеров, предприятиям концерна приказано скорректировать бизнес-планы для достижения в этом году ключевых показателей социально-экономического развития, а также проанализировать закупки импортного сырья, нарастив использование белорусских материалов. Ляшенко сообщил, что за наиболее значимыми для отрасли производствами будут закреплены кураторы, а организации с низким уровнем заработной платы будут взяты на особый контроль.

Игорь Ляшенко сегодня представил коллективу нового руководителя Татьяну Лугину, которая приступает к обязанностям председателя концерна, пишет БЕЛТА.

Напомним, что уровень запасов на складах белорусских предприятий увеличился на 0,8 процентных пунктов и составил в марте 64,9% от среднемесячного выпуска.

 
 
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Игорь Ляшенко приказал концерну Беллегпром решить проблемы с ликвидацией невостребованной продукции и складскими запасами.
 
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