Закон о партиях будут менять. Оппозиция хочет получать деньги из бюджета

Источник материала: Tut.by

При Минюсте начала функционировать рабочая группа по изменению закона о политических партиях. В ее составе — чиновники, правозащитник Олег Гулак, второй секретарь компартии Георгий Атаманов и лидер оппозиционных социал-демократов Игорь Борисов. Последний передал властям консолидированные предложения оппозиционных структур и поделился ими с TUT.BY.



Игорь Борисов, фото: БСДП (Грамада)

В рабочую группу, кроме лидера БСДП (Грамада) Игоря Борисова, коммуниста Георгия Атаманова, главы Белорусского Хельсинкского комитета Олега Гулака, вошли представители Минюста, парламента, Национального центра законодательных и правовых исследований, замглавы «Белой Руси» Татьяна Шендик. Возглавляет группу начальник управления по вопросам некоммерческих организаций Минюста Елена Кириченко.

По словам Борисова, закон хотят подготовить уже в сентябре, а 15 июня будет представлен первый вариант изменений в законодательство, после чего начнется публичное обсуждение предложений.

Пока неясно, ради каких именно правок власти решили менять закон о партиях. Игорь Борисов говорит, что с того, что он услышал, власть готова делать только мелкие шаги «у першую чаргу не для таго, каб аблегчыць жыццё палітычным партыям, а для таго, каб паказаць дэмакратычным краінам, што рухі ў бок да дэмакратыі пачаліся, хай сабе і паступовыя».

Оппозиция хочет бюджетного финансирования

На заседании 29 мая лидер БСДП (Грамада) представил предложения от оппозиции. Кроме социал-демократов, их подписали партия левых «Справедливый мир», БНФ, ОГП, «Зеленые», оргкомитеты по созданию партий БХД, «Надзея», Белорусской партии трудящихся, Партии Свободы и Прогресса, движения «За свободу» и кампании «Наш дом».

Самая инновационная идея — гарантировать оппозиции бюджетное финансирование.

— В современных условиях, когда роль политических партий в жизни государства и общества возрастает, когда партии становятся элитой общества и поставщиком государственных кадров, когда ограничены возможности и крайне нежелательны источники иностранной помощи, необходимо обеспечить государственное финансирование политических партий, — отмечается в документе.

Оппозиционеры предлагают позаимствовать опыт Узбекистана, где все партии вместе получают 3% от минимальной зарплаты, умноженные на число избирателей. При сегодняшнем уровне «минималки» это примерно 68,5 млн рублей в год. Сумму предлагается поделить между всеми зарегистрированными партиями пропорционально числу избирателей, поддержавших представителей этих партий на выборах.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Авторы документа считают это скромной суммой, учитывая расходы на аренду помещений в Минске и регионах, зарплату штатного состава, коммунальные расходы, проведение партийных мероприятий, издание агитационной продукции.

Предлагается, чтобы партии каждый квартал отчитывались за предоставленные субсидии и получали их только при условии участия в парламентских выборах.

Другие идеи

Кроме финансирования из бюджета, оппозиция предлагает законодательно обязать власть создавать надлежащие условия для деятельности партий, например — предоставлять помещения для проведения учредительных съездов и уставных мероприятий.

Оппозиция предлагает включить в закон о партиях запрет для госорганов и должностных лиц «навязывать свою политическую идеологию гражданам, а также предоставлять преимущества и льготы политическим партиям».

Также оппозиционеры считают, что нужно снизить число учредителей, достаточное для регистрации партий, с 1000 до 500.

— В России партии могут создаваться при наличии не менее 500 учредителей (членов). При этом численность населения в РФ несоизмеримо больше, чем в Беларуси. В ряде стран (например, Швеции) вообще не выдвигается каких-то требований к численности партии, — отмечается в документе.

А ликвидировать партию за однократное нарушение закона, как позволяет нынешний закон, оппозиционеры считают неправильным и предлагают применять это наказание лишь за систематические нарушения в течение года.

Оппозиция предлагает модернизировать закон под требования времени, например не требовать с учредителей указывать номер домашнего телефона, потому что это «анахронизм», которым не пользуются многие граждане.

Кроме того, авторы документа предлагают гарантировать партиям право участвовать в заседаниях высших и местных органов власти и участвовать в общественно-политических передачах госТВ и радио.