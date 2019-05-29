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Сопредседатель оргкомитета БХД оштрафована за участие в «Чернобыльском шляхе»
30.05.2019 20:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Минска оштрафовал сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольгу Ковалькову на 15 базовых величин (382,5 рубля) за участие в несанкционированном властями «Чернобыльском шляхе». Решение вынес судья Юрий Горбатовский.
Как сообщила БелаПАН Ковалькова, на протяжении месяца суд дважды возвращал протокол на доработку. При этом во время заседания пришлось вызывать свидетеля, поскольку в протоколе не было указано, принимала ли она участие в акции. В итоге суд признал Ковалькову виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Сопредседатель оргкомитета БХД намерена обжаловать приговор.
Ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводят в Минске «Чернобыльский шлях» — шествие в центре города, которое завершалось митингом либо возложением цветов к Чернобыльской часовне. Исключением стали 2011 год, когда власти запретили шествие, а также текущий, когда организаторы «Чернобыльского шляха» сами отказались от проведения уличной демонстрации из-за условий, выдвинутых Мингорисполкомом. Городские власти потребовали оплатить услуги милиции по охране общественного порядка — 5737 рублей. В связи с отсутствием средств оргкомитет решил отозвать заявку на проведение акции.
Несмотря на это, вечером 26 апреля у здания президиума Национальной академии наук собралось около 30 человек, в том числе некоторые представители оргкомитета «Чернобыльского шляха». Они прошли по улицам Сурганова и Орловской в парк Дружбы Народов, где возложили цветы к памятнику жертвам Чернобыля около храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».
После шествия уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении получили ряд политиков и активистов. Несколько человек уже
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Суд Первомайского района Минска оштрафовал сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольгу Ковалькову на 15 базовых...
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