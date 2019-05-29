Сопредседатель оргкомитета БХД оштрафована за участие в «Чернобыльском шляхе»

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Минска оштрафовал сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольгу Ковалькову на 15 базовых величин (382,5 рубля) за участие в несанкционированном властями «Чернобыльском шляхе». Решение вынес судья Юрий Горбатовский.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщила БелаПАН Ковалькова, на протяжении месяца суд дважды возвращал протокол на доработку. При этом во время заседания пришлось вызывать свидетеля, поскольку в протоколе не было указано, принимала ли она участие в акции. В итоге суд признал Ковалькову виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Сопредседатель оргкомитета БХД намерена обжаловать приговор.

Ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводят в Минске «Чернобыльский шлях» — шествие в центре города, которое завершалось митингом либо возложением цветов к Чернобыльской часовне. Исключением стали 2011 год, когда власти запретили шествие, а также текущий, когда организаторы «Чернобыльского шляха» сами отказались от проведения уличной демонстрации из-за условий, выдвинутых Мингорисполкомом. Городские власти потребовали оплатить услуги милиции по охране общественного порядка — 5737 рублей. В связи с отсутствием средств оргкомитет решил отозвать заявку на проведение акции.

Несмотря на это, вечером 26 апреля у здания президиума Национальной академии наук собралось около 30 человек, в том числе некоторые представители оргкомитета «Чернобыльского шляха». Они прошли по улицам Сурганова и Орловской в парк Дружбы Народов, где возложили цветы к памятнику жертвам Чернобыля около храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».

После шествия уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении получили ряд политиков и активистов. Несколько человек уже оштрафованы , в том числе зампредседателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, экономист Сергей Чалый, рекламист Юлия Ляшкевич.