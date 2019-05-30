Евразийский кредит для Беларуси: второй блин комом?

Источник материала: Tut.by

Белорусские власти рассчитывали еще в первом квартале получить из Евразийского фонда стабилизации и развития 200 млн долларов, но деньги не пришли до сих пор. Мало этого, на восточном направлении подвис еще один кредит для Беларуси — на 600 млн долларов. Что дальше — рассуждает издание Naviny.by.



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Денег нет, нужен план Б

Беларусь в этом году для рефинансирования платежей по госдолгу рассчитывала получить от России межгоскредит на 600 млн долларов и еще 200 млн долларов из Евразийского фонда стабилизации и развития.

Кредитная программа Беларуси с ЕФСР была заключена в 2016 году и предусматривает выделение нашей стране ресурсов семью траншами. Для получения траншей евразийского кредита белорусские власти должны были выполнять условия, а именно: обеспечивать макроэкономическую стабильность, улучшать деловой климат и проводить валютную либерализацию.

Не все параметры евразийской кредитной программы, подписанной в 2016 году, Беларусь выполняла, но тем не менее шесть траншей кредита на общую сумму 1,8 млрд долларов за последние три года в страну поступили. Остается последний, седьмой транш кредита, который Минфин Беларуси рассчитывал получить в первом квартале 2019 года.

Завтра уже июнь, а деньги из евразийского фонда до сих пор не пришли, и неизвестно, когда придут. При этом Беларусь несвоевременно, но все же выполнила все условия для получения седьмого транша кредита, однако деньги в Минск до сих пор так и не поступили.

Белорусская сторона удивлена сложившейся ситуацией, заявили корреспонденту БелаПАН в Минфине. Стоит напомнить, что последний транш предыдущего евразийского кредита, который выдавался в 2011—2013 годах, Беларусь также не получила. Но тогда Беларусь не выполнила 15 условий кредитной программы, а сейчас ведь все выполнены!

В Совете ЕФСР председательствует министр финансов России, которая является основным донором, наполняющим евразийский фонд деньгами. Поэтому очевидно, что откладывание вопроса о выделении последнего транша евразийского кредита связано с решением российской стороны.

Показательно, что Москва не только затормозила выделение седьмого транша евразийского кредита Беларуси, но и поставила на паузу вопрос о предоставлении нашей стране межгоскредита на 600 млн долларов. Все эти деньги на общую сумму 800 млн долларов Минск планировал использовать для рефинансирования долга.

Однако, поскольку деньги не пришли, Минфин уже прорабатывает план Б. В частности, белорусские власти ведут переговоры с Банком развития Китая по вопросу получения кредита на 600 млн долларов на случай, если Москва так денег и не выдаст.

На уходящей неделе состоялся очередной раунд переговоров по этой теме между белорусским Минфином и представителями Банка развития Китая и Эксимбанка Китая.

«Стороны обсудили перспективные направления развития сотрудничества, возможность использования новых инструментов суверенного кредитования», — сообщило по итогам переговоров посольство Беларуси в Китае.

При этом речь идет о несвязанных заимствованиях, то есть такие займы белорусская сторона сможет тратить по своему усмотрению.

Белорусско-китайско-российский финансовый треугольник

Независимые эксперты допускают, что Беларусь может получить несвязанные кредиты для рефинансирования платежей по госдолгу.

«Для Китая 600 млн долларов — это совсем небольшие деньги. К тому же Беларусь активно участвует в реализации китайской инициативы „Один пояс — один путь“, которая позволяет доставлять китайские товары железной дорогой через территорию нашей страны в Европу», — отмечает старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

Поэтому, считает он, развитие отношений с Беларусью полностью соответствуют национальным интересам Китая, и с учетом этого Поднебесная будет оказывать финансовую поддержку нашей стране.

При этом китайские деньги, полагает Полховский, — практически единственная на сегодня достойная альтернатива российскому финансированию.

«Еврообонды тоже позволяют привлечь Беларуси деньги, но это дорогие ресурсы. Вероятность заключения кредитной программы с МВФ остается низкой по известным причинам. Поэтому единственная достойная альтернатива российским ресурсам — это китайские деньги при условии, что Поднебесная согласится выделить их Беларуси на таких же условиях, что и Россия», — полагает Полховский.

Что касается перспектив получения Беларусью российского (или евразийского) кредита, то на этот счет эксперты высказывают разные предположения.

«Скорее всего, в конечном счете, несмотря на текущие сложные переговоры, Россия выделит Беларуси финансирование. России выгодно, чтобы рядом был стабильный сосед, у Москвы на постсоветском пространстве не так много осталось союзников. Поэтому вряд ли Россия станет создавать условия, которые могли бы привести к финансовой дестабилизации в Беларуси», — считает директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

Другие аналитики высказывают не столь однозначные прогнозы относительно белорусских перспектив привлечь финансирование на восточном направлении.

«Сроки предоставления Беларуси седьмого транша ЕФСР, как и в целом российского финансирования, откладываются из-за политизации этого вопроса. Россия увязывает решение вопроса о выделении Беларуси денег с решением ряда накопившихся двусторонних проблем», — считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

До сих пор, продолжает он, между Беларусью и Россией не урегулирован вопрос о стоимости газа с 2020 года, об условиях поставок нефти. Также не достигнуты договоренности о компенсации Беларуси ущерба в связи с поставками грязной нефти и за российский налоговый маневр в нефтяной сфере.

«В рамках прошлой кредитной программы Беларуси с ЕФСР наша страна не выполнила ряд условий, и поэтому последний транш евразийского кредита мы не получили в 2013 году. Сейчас формальных причин не давать кредит нет, зато могут быть политические причины», — предполагает Иосуб.

Он напомнил, что срок действия кредитной программы, в рамках которой Беларусь получает транши второго евразийского кредита, заканчивается в июне 2019 года.

«Россия при желании в будущем может сказать, что срок действия кредитной программы закончился, и на основании этого формального повода отказать в выделении последнего транша кредита. До этого может дойти в том случае, если на политическом уровне договоренности не будут достигнуты», — резюмировал Иосуб.

Судя по последним новостям, до завершения переговоров еще далеко.

Неделю назад премьер-министры Беларуси и России договорились до 21 июня подготовить пакет мер по вопросам «интеграционного взаимодействия». После этого, как ожидается, начнутся переговоры на уровне президентов двух стран, которые, как показывает время, быстро не заканчиваются.