"Имущество банкротов будут продавать намного быстрее". Что хорошего в новых правилах электронных торгов

Источник материала: realt.by

Купить склад в Минске или заброшенное здание завода теперь, возможно, станет проще. В апреле этого года Министерство экономики установило новый порядок проведения и организации аукционов по имуществу банкротов. Среди такого имущества зачастую «теряются» очень даже интересные здания и сооружения. Повлияет ли новое постановление на количество сделок с такими объектами и смогут ли заброшенные заводы и склады начать новую «жизнь», разбиралась журналист Realt.by.

Новые правила касаются процедуры проведения электронных торгов по продаже имущества предприятий- или компаний-банкротов. Нам это интересно с точки зрения реализации зданий, цехов, складов и т.д. Иногда очень необычные и довольно перспективные с точки зрения инвестиций объекты коммерческой недвижимости подолгу «зависают» в списках аукционов. И это происходит не потому, что нет желающих такой объект приобрести, а потому, что путь к его покупке «тернист».

Постановлением установлен новый порядок организации и проведения электронных торгов по продаже имущества банкротов.

Согласно инструкции: Электронные торги организовывает антикризисный управляющий;

Лоты формируются из списка имущества должника, которое он выставляет на продажу;

В одном лоте могут быть сразу несколько зданий (сооружений, складов) и во время торгов он неделим;

Вводятся понятия начальной и минимальной цены лота;

Минимальная цена первого аукциона может устанавливаться путем снижения начальной цены не более, чем на 40%. А минимальная цена повторного аукциона может устанавливаться путём снижения начальной цены не более, чем на 80%.

В связи с этим стоит упомянуть Указ №169 «О распоряжении государственным имуществом» , который был подписан Александром Лукашенко в мае этого года. Этот указ предусматривает несколько значимых новшеств:

- снижать цену после первого несостоявшегося аукциона можно сразу на 50% (раньше было только на 20%);

- В случае целесообразности, недвижимость с аукциона можно продавать по стартовой цене в 1 базовую без поэтапного снижения цены до 80% (кроме тех объектов, которые расположены в Минске или областных центрах);

- победителю аукциона по письменному заявлению предоставляется рассрочка на 3 года (раньше была только на 1 год);

- можно купить объект недвижимости без покупки земельного участка (по сути купить строительные материалы).

Что значат все эти нововведения и как они отразятся на рынке коммерческой недвижимости, рассказал директор Центра промышленной оценки Николай Музыченко.