Внешний госдолг Беларуси уменьшился с начала года на 1,3%

О снижении государственного долга сообщает министерство финансов Беларуси.

Отмечается, что с начала года государственный долг уменьшился на 3,8% (1,7 млрд руб.) и по состоянию на 1 мая равняется 43,7 млрд рублей.

Размер внешнего государственного долга также уменьшился – на 0,2 $млрд, или на 1,3%, и на 1 мая составляет $16,7 млрд.

В первые четыре месяца 2019 года Беларусь привлекла внешние госзаймы на сумму $299,6 млн. Из них $257,4 млн поступили от правительства и банков РФ, $28,2 млн – от МБРР, $7 млн – предоставил китайский Экспортно-импортный банк и $7 млн – Европейский банк реконструкции и развития. При этом страна погасила $588 млн внешнего госдолга.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2019 года составил 8,5 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,3%.

В январе-апреле Беларусь разместила внутренних валютных облигаций на сумму $196,2 млн и погасила валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $152,9 млн и 227,2 млн рублей.