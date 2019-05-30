Вице-премьер Дворник допустил изъятие участков в Минской области у компаний из Катара и ОАЭ

Источник материала: Tut.by

Вице-премьер Владимир Дворник не исключает, что в случае, если компании из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов не будут вести деятельности, у них могут быть изъяты земельные участки в Минской области. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов на заседании в Палате представителей.





Депутат Анна Канопацкая спросила про экономическую эффективность выделения земельных участков в Минской области компаниям из ОАЭ и Катара. «Какая эффективность для области и для страны в целом?» — вопрошала депутат.

Дворник пояснил, что участки выделены решением исполкома для ведения промышленного производства.

— Сегодня там создаются программы, которые должны обеспечить экономическую эффективность выделенных участков. Как только появится информация, мы вам ее дадим, — заверил Дворник.

— Один из участков в 2014 году выделен!

— К сожалению, до сих пор он не востребован как промышленный. Появятся инвестпроекты — мы вам дадим информацию.

— Может, эффективнее передать эти участки другим лицам? — предложила депутат.

— Сегодня никакого вреда там нет. Есть специальные государственные службы, они отвечают за сохранность лесфонда. Он в нормальном состоянии, если увидим, что не будет никакой производственной деятельности, то исполком изымет участок, — ответил Дворник.

В 2013 году президентскими указами с грифом «для служебного пользования» государству Катар на 99 лет выделили участки земли. 25 гектаров у Дубровского водохранилища отдали под резиденцию государства Катар. Еще два участка лесов в Логойском районе общей площадью почти 25 квадратных километров — под охотничьи угодья. В итоге «земли Катара в Беларуси» перевели из лесного фонда в «земли другого назначения». Случайно выяснилось , что в Логойском районе располагается и участок для компаний из ОАЭ.