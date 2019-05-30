|
Вице-премьер Дворник допустил изъятие участков в Минской области у компаний из Катара и ОАЭ
31.05.2019 11:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вице-премьер Владимир Дворник не исключает, что в случае, если компании из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов не будут вести деятельности, у них могут быть изъяты земельные участки в Минской области. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов на заседании в Палате представителей.
Депутат Анна Канопацкая спросила про экономическую эффективность выделения земельных участков в Минской области компаниям из ОАЭ и Катара. «Какая эффективность для области и для страны в целом?» — вопрошала депутат.
Дворник пояснил, что участки выделены решением исполкома для ведения промышленного производства.
— Сегодня там создаются программы, которые должны обеспечить экономическую эффективность выделенных участков. Как только появится информация, мы вам ее дадим, — заверил Дворник.
— Один из участков в 2014 году выделен!
— К сожалению, до сих пор он не востребован как промышленный. Появятся инвестпроекты — мы вам дадим информацию.
— Может, эффективнее передать эти участки другим лицам? — предложила депутат.
— Сегодня никакого вреда там нет. Есть специальные государственные службы, они отвечают за сохранность лесфонда. Он в нормальном состоянии, если увидим, что не будет никакой производственной деятельности, то исполком изымет участок, — ответил Дворник.
В 2013 году президентскими указами с грифом «для служебного пользования» государству Катар на 99 лет выделили участки земли. 25 гектаров у Дубровского водохранилища отдали под резиденцию государства Катар. Еще
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер Владимир Дворник не исключает, что в случае если компании из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов не будут вести деятельности, то у них могут быть...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)