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Минприроды: Контроль за созданием и вводом новых производств будем ужесточать

31.05.2019 11:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минприроды обещает ужесточить требования к вводу новых производств. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой о том, какие меры принимаются в связи с ростом социального напряжения от размещения небезопасных с экологической точки зрения производств во многих городах — Бресте, Светлогорске, Гомеле, Могилеве.

Министр признал, что есть резонансные инвестпроекты, и Минприроды проводит государственную экологическую экспертизу их всех.

— Поэтому все то, что обсуждает сегодня общественность, мы анализируем, встречаемся, обсуждаем. Не всегда там есть объективно те ужастики, о которых мы читаем в интернете. Мы доводим каждый инвестпроект до соблюдения всех норм природоохранного законодательства, — сказал министр.

Худык признал, что есть пробелы в самой государственной экологической экспертизе.

— Мы делаем выводы и модернизируем государственную экологическую экспертизу, изучаем опыт других стран. В ближайшее время мы выйдем с предложениями в правительство и ужесточим контроль за созданием и вводом новых производств. Особенно — совершенно новых для нашей страны, — сказал Худык.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Худык признал, что есть пробелы в самой государственной экологической экспертизе.
 
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