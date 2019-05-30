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Лукашенко: В ближайшее время у нас будет или новая Конституция, или внесем правки в действующую

31.05.2019 11:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента

Глава государства отметил, что в Беларуси думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь.

— Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим.

Лукашенко подчеркнул, что в Конституционном суде Беларуси работают исключительные профессионалы — практики, теоретики: «Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь, и знают, чего требует от нас сегодня народ».

Что хотят поменять?

Президент активно заговорил об изменении Конституции в начале этого года. На «Большом разговоре» 1 марта он пояснил, какие правки хотел бы в ней видеть:

— Ограничить полномочия президента — как они (члены Конституционного суда. — Прим. редакции) это видят. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной.

Что касается сроков, когда будет принят новый основной закон, президент заявил, что «это будет не пять лет, а гораздо меньше». Но точно после президентских и парламентских выборов, которые должны пройти в ближайшие два года.

Во время апрельского послания народу и парламенту Лукашенко заявил, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию с такими сильными президентскими полномочиями.

— Надо не властью делиться, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти, — заявил Лукашенко, пояснив, что за экономику должно отвечать правительство вместе с парламентом и Нацбанком.

Президент заверил, что не будет предпринимать попытку сделать так, что «Лукашенко вроде ушел, но не ушел». «Этого в стране не будет! Я вам точно обещаю. Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти, — подчеркнул он.

 
 
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- Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать, - заявил президент.
 
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