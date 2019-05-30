«Народу нечего было есть». Лукашенко ответил на обвинения в авторитаризме

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что в Беларуси не меньше демократии и свободы, чем в России или на Западе, но правовая система была выстроена для укрепления вертикали власти в 90-е годы. Об этом президент заявил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента

— Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России или на Западе, или дальше — в развивающихся странах. Нисколько не меньше. Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить.

Глава государства заметил, что Беларусь не располагает такими ресурсами, поэтому в стране медленно продвигаются реформы: ошибки могут дорого стоить.

— Если у нас образуется где-то дыра, нам нечем ее залатать. Поэтому мы и так называемые реформы продвигаем медленно, шаг за шагом. Идем как по тонкому льду, как по лезвию ножа, чтобы не оступиться, не допустить ошибки: нет денег потом на исправление, да и времени нет. Отстанем — не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону. Вот наша политика, абсолютно жизненная.

Лукашенко обратил внимание, что Беларусь часто подвергается критике: мол, в государстве недостаточно развита демократия и не в полной мере соблюдаются права человека.

— Должен заявить вам как бывший парламентарий и причастный к разработке Конституции еще до моей президентской работы: мы тщательнейшим образом изучили конституции всех стран. И я в этом лично принимал участие. Суперноваций в нашей Конституции нет: мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного, все остальное мы заимствовали. Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве. Но многое и многое мы заимствовали у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки.

По словам Лукашенко, развивая в 1990-е годы Конституцию и другие правовые акты, в Беларуси исходили из существующих реалий. Президент ответил на обвинения власти в авторитаризме:

— Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в товарах народного потребления и продуктах питания.

Президент отметил, что Беларусь в знаковый для страны год — 25-летия Конституции принимает представительный форум, посвященный современному конституционному развитию государств.

— Мы высоко ценим вашу готовность делиться своим опытом в сфере конституционного правосудия. Он для нас, безусловно, интересен, — констатировал глава государства.