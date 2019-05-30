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Bosch AEROTWIN: 20 лет лидерства на рынке стеклоочистителей

31.05.2019 13:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бескаркасные стеклоочистители Bosch AEROTWIN в этом году празднуют свое 20-летие. Новаторская технология обеспечивает превосходный результат работы даже в самых экстремальных погодных условиях.

Немного истории

Первые стеклоочистители появились в начале ХХ века. Они выглядели как резиновая скребка с выведенной в салон ручкой, с помощью которой водитель очищал лобовое стекло от воды и снега. Спустя примерно еще четверть века Bosch одним из первых оснастил этот механизм электроприводом. Следующее кардинальное изменение конструкции стеклоочистителей пришлось на 50-е годы, когда лобовые стекла стали гнутыми. Так появились каркасные щетки с шарнирами. А выход на рынок в 1999 году бескаркасных стеклоочистителей Aerotwin ознаменовал абсолютно новый виток технологий в этом сегменте.

Высочайшее качество очистки

Благодаря высокотехнологичной пружинной направляющей пластины, равномерно распределяющей давление щетки, и аэродинамически оптимизированному профилю стеклоочистители Bosch Aerotwin идеально повторяют геометрию лобового стекла автомобиля и обеспечивают его качественную очистку без полос и разводов даже в самых экстремальных погодных условиях. Пружинящие элементы выполняются из специальной стали – эводиума, что обеспечивает устойчивую способность сохранять приданную стеклоочистителям форму, несмотря на интенсивное внешнее воздействие.

Использование специального покрытия чистящего полотна дает оптимальную эффективность очистки: мягкая задняя сторона резинки щетки стеклоочистителя обеспечивает плавность хода, а жесткая кромка резиновой ленты с двойным микрокантом – удаление мельчайших частиц грязи и капель воды.

Увеличенный срок эксплуатации

Равномерное распределение давления на стекло вдоль всей длины щетки и технология Power Protection Plus (РРР) делают кромку стеклоочистителя крайне износостойкой, тем самым повышая срок ее эксплуатации более чем на 20%. При этом экстремальные погодные условия не влияют негативным образом на свойства материала.

Бесшумная работа

Стеклоочистители Aerotwin имеют лучшую аэродинамику по сравнению со стандартными щетками. Как результат – отсутствие шума, вызываемого попаданием на щетки потока воздуха. Кроме того, технология Power Protection Plus предусматривает нанесение на кромку стеклоочистителя, разработанного и запатентованного компанией Bosch специального покрытия Powder Coating. Благодаря этому щетка скользит по стеклу особенно плавно и тихо, вне зависимости от того, влажное оно или сухое.  

Ассортимент Aerotwin охватывает более чем 200 типоразмеров стеклоочистителей, не считая задних щеток. Сегодня ими оснащены уже 90% автомобилей, которые сходят с конвейеров в Европе. Подобрать нужные стеклоочистители можно в онлайн-каталоге Bosch boschwiperblades.com и через мобильное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS.

Стремительное развитие технологий помогает еще лучше обеспечивать комфорт и безопасность за рулем. 

 
 
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Бескаркасные стеклоочистители Bosch AEROTWIN в этом году празднуют свое 20-летие. Новаторская технология обеспечивает превосходный результат работы даже в самых...
 
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