«Безопасный лифт» провалился? В Минске под замену за три года не попал ни один кооперативный дом

Источник материала: Tut.by

Программа замены лифтов не выполняется ни в стране, ни в Минске, причем в столице под замену за три последних года не попал ни один кооперативный дом, среди которых есть те, которые эксплуатируются уже по сорок лет. Проблему подняла в парламенте в пятницу депутат Ольга Политико.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Депутат напомнила, что в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» реализуется подпрограмма «Безопасный лифт». По этой подпрограмме за пятилетку в многоквартирных жилых домах страны необходимо заменить 13 685 лифтов. Но за три прошедших года заменено только 3749, всего 27,5% от плана.

— При этом средства, предусмотренные по программе на 2019−2020 годы, даже меньше, чем было потрачено в 2018 году, и все это — бюджетные кредиты. Очевидно, что если не предпринимать никаких мер, как в плане организации работы, так и в плане поиска источников финансирования, программа не будет выполнена. Причем будет серьезное недовыполнение, — заявила Ольга Политико.

Она подчеркнула, что хотя программа не делит дома по способу управления общим имуществом («то есть ЖЭСовский он или кооперативный — неважно»), и определяющий критерий — срок эксплуатации лифта больше 25 лет, на практике ситуация иная. В частности в Минске 1415 лифтов заменено за три года, из них в кооперативных домах — ноль.

— Как вы собираетесь исправлять дисбаланс в плане того, что в домах, где созданы организации собственников, лифты практически не меняются, хотя давным-давно отслужили свой срок, уже более 40 лет эксплуатируются, — спросила Политико у первого заместителя министра ЖКХ Геннадия Трубило.

Замминистра рассказал, что президент поддержал выдачу бюджетных кредитов на замену лифтового оборудования. За три года, до 2021 года, необходимо заменить более 11 тысяч лифтов по стране.

— На уровне правительства ежемесячно контролируется исполнение составленных графиков. Что касается стоимости и нехватки средств, здесь правительство совместно с Комитетом госконтроля увидели причину, по которой образовалась нехватка средств. В первую очередь, это сговор подрядных организаций, которые, выходя на конкурсы по замене, не сбрасывали цену, видели лакомый кусок, который позволит работать до 2021 года и безбедно себя чувствовать, — сказал Трубило.

В итоге решено создать дополнительные бригады в крупных лифтовых областных организациях — «Беллифт», «Витебсклифт», «Брестлифт» и т.д. Программа замены лифтов с учетом отставания 2018 года будет выполнена, заверил Трубило. Более того, кроме бюджетных кредитов на каждую область еще выделены средства на замену лифтов отдельными статьями, добавил он.

— Что касается товариществ собственников и организаций застройщиков — проблема действительно существовала. Но в начале 2018 года внесены изменения в госпрограмму, позволяющие производить замену всех лифтов вне зависимости от форм собственности. Правительством все решения приняты. Необходимо только включить эти дома в программу и исполнить, — подчеркнул представитель ЖКХ.

— То есть председатель кооператива пишет обращение в областное управление ЖКХ, что лифт эксплуатируется, к примеру, сорок лет, и его обязательно включат в план на 2020-й год? А вы как министерство это проконтролируете…

— А мы — проконтролируем! — заверил Трубило.