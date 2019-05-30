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Кластер зеленой экономики в Пинске пополнился новыми резидентами
31.05.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинске проходит второй бизнес-форум по вопросам развития инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и зеленой экономики «Полесье», сообщил проректор по научной работе Полесского государственного университета Николай Кручинский.
В программе презентация компаний, двусторонние бизнес-встречи, деловые переговоры. Так, пинчане представили свои новые проекты по очистке воды, созданию плантации павловнии и органической аквапонной фермы. Польские партнеры из транспортно-логистического кластера «Север-Юг» в Гданьске презентовали несколько проектов, связанных с электроникой, судостроением, оптовыми поставками сельхозпродукции.
Во время второго бизнес-форума кластерную инициативу и договор о совместной деятельности подписали четыре новых члена объединения: управляющая компания холдинга «Брестмясомолпром», Пинский винодельческий завод, ТРК «Варяг» и фермерское хозяйство «Коренец».
В числе мероприятий форума и Pinsk Invest Weekend-12, который стартовал сегодня. На конкурс инновационных проектов представлено 13 бизнес-идей молодых разработчиков из StartUP-школы Полесского госуниверситета. В их числе как социальные, так и проекты с коммерческой перспективой.
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