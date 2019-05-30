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Кластер зеленой экономики в Пинске пополнился новыми резидентами

31.05.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске проходит второй бизнес-форум по вопросам развития инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и зеленой экономики «Полесье», сообщил проректор по научной работе Полесского государственного университета Николай Кручинский.

Кластер зеленой экономики в Пинске пополнился новыми резидентами
В мероприятии участвуют представители деловых кругов Беларуси, России, Польши, Украины, Молдовы. Участники обсуждают возможности развития делового сотрудничества белорусских и иностранных компаний при реализации концепции инновационно-промышленного кластера.

В программе презентация компаний, двусторонние бизнес-встречи, деловые переговоры. Так, пинчане представили свои новые проекты по очистке воды, созданию плантации павловнии и органической аквапонной фермы. Польские партнеры из транспортно-логистического кластера «Север-Юг» в Гданьске презентовали несколько проектов, связанных с электроникой, судостроением, оптовыми поставками сельхозпродукции.


Кластер зеленой экономики в Пинске пополнился новыми резидентами
Кластер зеленой экономики на базе ПолессГУ был создан год назад. Тогда в него вошли 26 субъектов хозяйствования, в том числе промышленные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели из Беларуси и Польши.

Во время второго бизнес-форума кластерную инициативу и договор о совместной деятельности подписали четыре новых члена объединения: управляющая компания холдинга «Брестмясомолпром», Пинский винодельческий завод, ТРК «Варяг» и фермерское хозяйство «Коренец».

В числе мероприятий форума и Pinsk Invest Weekend-12, который стартовал сегодня. На конкурс инновационных проектов представлено 13 бизнес-идей молодых разработчиков из StartUP-школы Полесского госуниверситета. В их числе как социальные, так и проекты с коммерческой перспективой.

По информации БелТА.

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