Кластер зеленой экономики в Пинске пополнился новыми резидентами

Источник материала: Полесская правда

В Пинске проходит второй бизнес-форум по вопросам развития инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и зеленой экономики «Полесье», сообщил проректор по научной работе Полесского государственного университета Николай Кручинский.



В мероприятии участвуют представители деловых кругов Беларуси, России, Польши, Украины, Молдовы. Участники обсуждают возможности развития делового сотрудничества белорусских и иностранных компаний при реализации концепции инновационно-промышленного кластера.

В программе презентация компаний, двусторонние бизнес-встречи, деловые переговоры. Так, пинчане представили свои новые проекты по очистке воды, созданию плантации павловнии и органической аквапонной фермы. Польские партнеры из транспортно-логистического кластера «Север-Юг» в Гданьске презентовали несколько проектов, связанных с электроникой, судостроением, оптовыми поставками сельхозпродукции.





Кластер зеленой экономики на базе ПолессГУ был создан год назад. Тогда в него вошли 26 субъектов хозяйствования, в том числе промышленные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели из Беларуси и Польши.

Во время второго бизнес-форума кластерную инициативу и договор о совместной деятельности подписали четыре новых члена объединения: управляющая компания холдинга «Брестмясомолпром», Пинский винодельческий завод, ТРК «Варяг» и фермерское хозяйство «Коренец».

В числе мероприятий форума и Pinsk Invest Weekend-12, который стартовал сегодня. На конкурс инновационных проектов представлено 13 бизнес-идей молодых разработчиков из StartUP-школы Полесского госуниверситета. В их числе как социальные, так и проекты с коммерческой перспективой.