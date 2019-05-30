«Модернизация принесла экономический эффект». Вице-премьер Дворник все-таки верит в деревообработку

Источник материала: Tut.by

Лесопромышленный комплекс Беларуси работает на качественно новой основе, и отдача от вложенных в модернизацию миллиардов должна быть, заявил вице-премьер Владимир Дворник, выступая в пятницу в парламенте.

«Надежную базу для комплексного и высокоэффективного использования лесных ресурсов сформировали модернизированные деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия „Беллесбумпрома“. Вложенные средства в техперевооружение и создание новых производств себя оправдали. Модернизация принесла экономический эффект», — заявил он, напомнив, что модернизация девяти заводов обошлась в 4 млрд долларов.

Дворник отметил, что растут объемы и глубина переработки древесины внутри страны. Если в 2006 году деревообрабатывающие предприятия потребили 5,2 млн куб. м древесины, то в 2018 году — около 13 млн куб. м. «Причем большая часть сырья направлена именно на глубокую переработку: производство древесных плит, фанеры, целлюлозы, мебели, столярных изделий. Глубина переработки с 38,5% в 2006 году достигла 92% в 2018-м», — заявил вице-премьер.

Экспорт лесной продукции вырос с 2006 года в 2,7 раза до 2,183 млрд долларов. При этом проведенная модернизация дала толчок развитию мебельной промышленности, уверен Дворник. За 2 года количество производителей мебели в Беларуси выросло в два раза до 1200 предприятий.

Более 70% продукции деревообработки идет на экспорт, в том числе почти 60% — в страны дальнего зарубежья. Экспорт плитной продукции вырос в 6 раз до 603 млн долларов в 2018 году, экспорт мебели за 12 лет вырос в 1,8 раза до 524 млн долларов.

Основу экспорта деревообрабатывающих предприятий сейчас составляют древесные плиты, фанера и мебель, но уже в ближайшее время структура экспорта существенно поменяется — на первое место выйдет сульфатная беленая целлюлоза, подчеркнул вице-премьер. «В последующем существенный вклад в экспорт внесет и картон. С выходом на проектные мощности новых производств в Светлогорске и Добруше экспорт продукции вырастет на 400 млн долларов», — отметил он.

По данным вице-премьера, новые заводы в Светлогорске и Добруше позволят лесному комплексу выйти на более чем 2,5 млрд долларов экспорта.

Доля деревообработки в ВВП должна вырасти с 5,2% на 0,5 пп.

Финансовых проблем отрасли, в том числе перспектив возврата предприятиями многомиллиардных кредитов, Дворник не касался.