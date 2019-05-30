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ЕБРР и власти Беларуси разошлись в цене Белинвестбанка в 2,7 раза

31.05.2019 16:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси рассмотрело предварительные и ориентировочные основные условия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по вхождению в акционерный капитала Белинвестбанка. Подавляющая часть условий учитывает исключительно интересы ЕБРР, сообщили TUT.BY в Госкомитете по имуществу Беларуси.


Фото с сайта vbw.pl

По оценке ЕБРР, стоимость капитала Белинвестбанка составляет 251 млн рублей. В соответствие с оценкой, проведенной белорусской стороной, рыночная стоимость 100% акций Белинвестбанка на 1 января 2019 года составляет 680,3 млн рублей, сообщили в ГКИ.

На 1 января 2019 года собственный капитал Белинвестбанка составлял 503,6 млн рублей.

На рынке СНГ банки торгуются с коэффициентом 0,5−0,7 к капиталу.

Напомним, в 2015 году Европейский банк реконструкции и развития и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает продажу государством к 2020 году контрольного пакета акций ОАО «Белинвестбанк» — четвертого по величине банка страны. До этого ЕБРР планировал приобрести 20−25% акций белорусского банка. За прошедшее время европейский банк предоставил Белинвестбанку предприватизационное финансирование в размере около 100 млн долларов. Уже примерно год стороны обсуждают возможную конфигурацию сделки, но конкретики пока не последовало.

Власти 4 года хотели продать Белинвестбанк в Европу. А сейчас торгуются с пророссийским банком

 
 
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Правительство Беларуси рассмотрело предварительные и ориентировочные основные условия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по вхождению в...
 
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