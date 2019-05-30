Как должны оплачиваться услуги риэлтера? Опрос Realt.by

Источник материала: realt.by

Последние несколько лет активно обсуждается вопрос тарифов на риэлтерские услуги, которые были введены в 2008 году, и сейчас, по мнению участников рынка, устарели и не соответствуют современным реалиям. Устарел и набор услуг риэлтеров, которые они могут оказывать в соответствии с законодательством. Мы предлагаем нашим читателям поучаствовать в обсуждении ситуации и ответить всего на один вопрос: как должны оплачиваться услуги риэлтера?

В Беларуси вопрос регулирования цен на риэлтерские услуги обсуждается давно и решения по нему пока нет. На прошедшей еще 9 февраля 2017 года пресс-конференции Министерства юстиции журналист Realt.by задал вопрос министру Олегу Слижевскому о том, какой должна быть стоимость риэлтерской услуги.

— Мы считаем это правильным, потому что в данном случае есть определенный конфликт интересов сторон. К сожалению, мы уже давно получаем жалобы от потенциальных покупателей риэлтерских организаций на то, что если они сами находят объекты недвижимости и хотят встретиться с продавцом или его представителем, то агентства навязывают им свои услуги. Эту практику надо искоренять, — уточнил министр.

В феврале 2019 года Олег Слижевский акцентировал внимание на том, что государственное регулирование тарифов при оказании услуг юрлицам, скорее всего, будет отменено. Это лишь вопрос времени. При этом проектом постановления предусмотрено, что одна риэлтерская компания не может одновременно оказывать одни и те же услуги и продавцу, и покупателю.

Найти оптимальный уровень оплаты риэлтерских услуг, который устраивал бы риэлтерские организации, и, самое главное, был приемлем для потребителей услуг, очень сложно, — ответил тогда министр.

На круглом столе « Перспективы развития и актуальные проблемы риэлтерской деятельности в Республике Беларусь » Владимир Давидович , руководитель группы компаний «Твоя столица», пояснил, что предложенный подход приведет к падению экономических показателей отрасли и, соответственно, сокращению объема поступлений в бюджет:

При этом заработные платы специалистов сопоставимы со средним значением по Минску, а рентабельность компании не превысила 1% за прошлый год. Объем ежемесячно отчисляемых нами налогов и сборов – около 1200 руб. с каждого сотрудника (НДС, ФСЗН, подоходный налог, налог на прибыль и т. д.). Если проект постановления будет принят, выручка в сегменте купли-продажи жилья снизится на 40%, что неизбежно приведет к отрицательной рентабельности и пропорциональному снижению заработных плат. Налоговые поступления в бюджет также значительно сократятся: только за счет поступлений от группы компаний «Твоя столица» бюджет потеряет более 1 млн. рублей в год.

- Группа компаний «Твоя столица» на сегодня обеспечивает рабочими местами около 250 человек. Специалистов по риэлтерской деятельности в компании 190 – это около 5-7% от общего числа специалистов в стране - и они обеспечивают около 25% выручки от всей риэлтерской деятельности в Беларуси. То есть производительность труда наших сотрудников, интенсивность их работы в несколько раз выше, чем в среднем по отрасли.

По словам Владимира Давидовича, предлагаемые административные решения - это удар не только по целой отрасли и бюджету, но и по потребителям – покупателям объектов недвижимости. «За 23 года работы и десятки тысяч проведенных сделок в нашей компании не было ни одной, оспоренной в судебном порядке. С другой стороны, непонимание потребителями сути риэлтерских услуг и желание сэкономить могут приводить к плачевным последствиям. Уже сейчас статистика по рынку купли-продажи красноречива: в 2017 году удовлетворено 142 иска по признанию сделок недействительными, в 2018 – 162. Запрет на одновременное оказание услуг обеим сторонам приведет к росту мошеннических схем, экспоненциальному росту числа сделок, признанных недействительными», - говорит руководитель группы компаний.

Официальные обращения союзов и ассоциаций риэлтеров в Министерство юстиции содержат предложения о полной отмене тарифов. Позицию риэлтеров поддержало и Министерство экономики. Начальник юридического управления Владимир Хлабордов отметил в рамках того же круглого стола, что "тарифы на рынке не должны кем-то устанавливаться, они должны регулироваться рынком". Экономические законы таковы, что при установлении единых для всех тарифов, рынок не развивается, ухудшается качество услуг и появляется «серый» рынок. Именно на это и жалуются в Министерство юстиции потребители риэлтерских услуг последние годы.

Мировая практика

Ни в одной стране мира нет регулирования цен на риэлтерские услуги — об этом не раз писали и говорили. Однако, несмотря на мировую практику, законы рыночной экономики и предложения риэлтерского сообщества, Министерство юстиции подготовило проект новых тарифов.

Проекты изменений в указ №15 и постановление Совмина о тарифах на риэлтерские услуги

В предложенных проектах устанавливаются тарифы на услуги, связанные с жилой недвижимостью, список риэлтерских услуг сокращен и установлены предельные цены на услуги в базовых величинах. Стоит отметить, что стоимость услуг снижена в разы в сегменте элитной жилой недвижимости. В тоже время на недорогие объекты стоимость риэлтерской услуги может даже вырасти, так как предлагается убрать привязку тарифа к стоимости объекта недвижимости(сейчас стоимость риэлтерских услуг для продавца 1-3% от суммы сделки). Согласно проекту постановления, риэлтерская организация сможет официально взять практически одинаковую сумму при продаже однокомнатной квартиры в Бобруйске или элитной квартиры в Минске.

В обосновании к проекту Постановления Совета Министров отмечено, что целью предлагаемых изменений является "совершенствование системы оплаты риэлтерских услуг, развитие данной сферы, защита прав и законных интересов потребителя".

Позиция читателей

Предлагаем пользователям портала Realt.by — потребителям риэлтерских услуг — ответить всего на один вопрос: как должны оплачиваться риэлтерские услуги?