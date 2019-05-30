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Как должны оплачиваться услуги риэлтера? Опрос Realt.by
31.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Последние несколько лет активно обсуждается вопрос тарифов на риэлтерские услуги, которые были введены в 2008 году, и сейчас, по мнению участников рынка, устарели и не соответствуют современным реалиям. Устарел и набор услуг риэлтеров, которые они могут оказывать в соответствии с законодательством. Мы предлагаем нашим читателям поучаствовать в обсуждении ситуации и ответить всего на один вопрос: как должны оплачиваться услуги риэлтера?
Позиция Минюста
В Беларуси вопрос регулирования цен на риэлтерские услуги обсуждается давно и решения по нему пока нет. На прошедшей еще 9 февраля 2017 года
Найти оптимальный уровень оплаты риэлтерских услуг, который устраивал бы риэлтерские организации, и, самое главное, был приемлем для потребителей услуг, очень сложно, — ответил тогда министр.
В феврале 2019 года Олег Слижевский
— Мы считаем это правильным, потому что в данном случае есть определенный конфликт интересов сторон. К сожалению, мы уже давно получаем жалобы от потенциальных покупателей риэлтерских организаций на то, что если они сами находят объекты недвижимости и хотят встретиться с продавцом или его представителем, то агентства навязывают им свои услуги. Эту практику надо искоренять, — уточнил министр.
Позиция риэлтеров
На круглом столе «
- Группа компаний «Твоя столица» на сегодня обеспечивает рабочими местами около 250 человек. Специалистов по риэлтерской деятельности в компании 190 – это около 5-7% от общего числа специалистов в стране - и они обеспечивают около 25% выручки от всей риэлтерской деятельности в Беларуси. То есть производительность труда наших сотрудников, интенсивность их работы в несколько раз выше, чем в среднем по отрасли.
При этом заработные платы специалистов сопоставимы со средним значением по Минску, а рентабельность компании не превысила 1% за прошлый год. Объем ежемесячно отчисляемых нами налогов и сборов – около 1200 руб. с каждого сотрудника (НДС, ФСЗН, подоходный налог, налог на прибыль и т. д.). Если проект постановления будет принят, выручка в сегменте купли-продажи жилья снизится на 40%, что неизбежно приведет к отрицательной рентабельности и пропорциональному снижению заработных плат. Налоговые поступления в бюджет также значительно сократятся: только за счет поступлений от группы компаний «Твоя столица» бюджет потеряет более 1 млн. рублей в год.
По словам Владимира Давидовича, предлагаемые административные решения - это удар не только по целой отрасли и бюджету, но и по потребителям – покупателям объектов недвижимости. «За 23 года работы и десятки тысяч проведенных сделок в нашей компании не было ни одной, оспоренной в судебном порядке. С другой стороны, непонимание потребителями сути риэлтерских услуг и желание сэкономить могут приводить к плачевным последствиям. Уже сейчас статистика по рынку купли-продажи красноречива: в 2017 году удовлетворено 142 иска по признанию сделок недействительными, в 2018 – 162. Запрет на одновременное оказание услуг обеим сторонам приведет к росту мошеннических схем, экспоненциальному росту числа сделок, признанных недействительными», - говорит руководитель группы компаний.
Официальные обращения союзов и ассоциаций риэлтеров в Министерство юстиции содержат предложения о полной отмене тарифов. Позицию риэлтеров поддержало и Министерство экономики. Начальник юридического управления Владимир Хлабордов отметил в рамках того же круглого стола, что "тарифы на рынке не должны кем-то устанавливаться, они должны регулироваться рынком". Экономические законы таковы, что при установлении единых для всех тарифов, рынок не развивается, ухудшается качество услуг и появляется «серый» рынок. Именно на это и жалуются в Министерство юстиции потребители риэлтерских услуг последние годы.
Мировая практика
Ни в одной стране мира нет регулирования цен на риэлтерские услуги — об этом не раз
Проекты изменений в указ №15 и постановление Совмина о тарифах на риэлтерские услуги
В
В обосновании к проекту Постановления Совета Министров отмечено, что целью предлагаемых изменений является "совершенствование системы оплаты риэлтерских услуг, развитие данной сферы, защита прав и законных интересов потребителя".
Позиция читателей
Предлагаем пользователям портала Realt.by — потребителям риэлтерских услуг — ответить всего на один вопрос: как должны оплачиваться риэлтерские услуги?
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Последние несколько лет активно обсуждается вопрос тарифов на риэлтерские услуги, которые были введены в 2008 году, и сейчас, по мнению участников рынка, устарели и...
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