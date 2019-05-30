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Беларусь прекратила переговоры с РФ по вопросу налогового маневра

31.05.2019 17:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь приостановила переговоры с Россией по вопросу компенсации потерь от налогового маневра: пока стороны пересматривают положения договора о Союзном государстве, вопрос отложен на потом.

Об этом рассказал сегодня заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, который отметил: пока идет работа над уточнением программы реализации союзного договора, стороны прекратили обсуждение иных спорных вопросов, один из которых - потери белорусской стороны от налогового маневра.

Замминистра финансов отметил, что сумма потерь сейчас подсчитывается, несмотря на то, что обсуждение вопроса поставлено на паузу на время уточнения программы реализации союзного государства. Кийко отметил, что сумма потерь легко просчитывается исходя из стоимости барреля нефти: Кийко объяснил, что если исходить из цены за баррель в 60 долларов, то сумма потерь составит 300 млн долларов.

Напомним, что вопрос с компенсацией потерь Беларуси от налогового маневра должен был решиться еще к 1 января 2019 года. Однако российская сторона так и не приняла решения о компенсации, а белорусские власти заявили, что и без компенсации (даже если она составит 400 млн) Беларусь обойдется.

Ранее БДГ сообщала об определенном давлении со стороны РФ в вопросах компенсации налогового маневра и формировании цен на энергоносители: в обмен на преференции Россия требует тесной интеграции. Так, Дмитрий Медведев предложил ввести в Беларуси российский рубль, предварительно отказавшись компенсировать потери от налогового маневра.

На последней встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждались вопросы развития интеграции в рамках СГ.

 
 
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Беларусь приостановила переговоры с Россией по вопросу компенсации потерь от налогового маневра: пока стороны пересматривают положения договора о Союзном...
 
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