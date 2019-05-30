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ГКИ: потенциальный покупатель недооценил «Белинвестбанк»
31.05.2019 18:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусским властям не нравятся условия, на которых Европейский банк реконструкции и развития хочет приобрести «Белинвстбанк».
Как сообщает
По оценке ЕБРР стоимость капитала ОАО «Белинвестбанк» равна 251 млн белорусских рублей. В соответствии с оценкой, проведенной белорусской стороной, рыночная стоимость 100% акций банка на 1 января составляет 680,3 млн рублей, добавили в ведомстве.
Напомним, что 4 мартя после
О продаже контрольного пакета акций банка
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Белорусским властям не нравятся условия, на которых Европейский банк реконструкции и развития хочет приобрести «Белинвстбанк».
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