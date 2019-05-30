ГКИ: потенциальный покупатель недооценил «Белинвестбанк»

Белорусским властям не нравятся условия, на которых Европейский банк реконструкции и развития хочет приобрести «Белинвстбанк».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госкомитет по имуществу, белорусское правительство рассмотрело предварительные и ориентировочные условия Европейского банка реконструкции и развития по вхождению в акционерный капитал ОАО «Белинвестбанк», но они белорусской стороне показались неудовлетворительными. Сообщается, что выставленные условия выгодны только ЕБРР.

По оценке ЕБРР стоимость капитала ОАО «Белинвестбанк» равна 251 млн белорусских рублей. В соответствии с оценкой, проведенной белорусской стороной, рыночная стоимость 100% акций банка на 1 января составляет 680,3 млн рублей, добавили в ведомстве.

Напомним, что 4 мартя после встречи Александра Лукашенко с главой Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти последний подтвердил намерение ЕБРР войти в акционерный капитал белорусского банка.