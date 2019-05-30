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ГКИ: потенциальный покупатель недооценил «Белинвестбанк»

31.05.2019 18:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусским властям не нравятся условия, на которых Европейский банк реконструкции и развития хочет приобрести «Белинвстбанк».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госкомитет по имуществу, белорусское правительство рассмотрело предварительные и ориентировочные условия Европейского банка реконструкции и развития по вхождению в акционерный капитал ОАО «Белинвестбанк», но они белорусской стороне показались неудовлетворительными. Сообщается, что выставленные условия выгодны только ЕБРР.

По оценке ЕБРР стоимость капитала ОАО «Белинвестбанк» равна 251 млн белорусских рублей. В соответствии с оценкой, проведенной белорусской стороной, рыночная стоимость 100% акций банка на 1 января составляет 680,3 млн рублей, добавили в ведомстве.

Напомним, что 4 мартя после встречи Александра Лукашенко с главой Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти последний подтвердил намерение ЕБРР войти в акционерный капитал белорусского банка.

О продаже контрольного пакета акций банка говорилось с 2015 года. Соответствующий меморандум о взаимопонимании 13 мая 2015 года подписали ныне бывший заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко и первый вице-президент ЕБРР Филипп Беннетт во время ежегодного собрания управляющих ЕБРР в Тбилиси. 

 
 
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Белорусским властям не нравятся условия, на которых Европейский банк реконструкции и развития хочет приобрести «Белинвстбанк».
 
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