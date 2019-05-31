Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Источник материала: Tut.by

Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.



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Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 30 мая 2019 года № 342.

Ставка вывозной пошлины на сырую нефть повышается со 104,6 до 110,4 долларов за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин — с 57,5 до 60,7 долларов за тонну, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — с 31,3 до 33,1 долларов за тонну.