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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.06.2019 10:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.


Фото: Reuters

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 30 мая 2019 года № 342.

Ставка вывозной пошлины на сырую нефть повышается со 104,6 до 110,4 долларов за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин — с 57,5 до 60,7 долларов за тонну, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — с 31,3 до 33,1 долларов за тонну.

 
 
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