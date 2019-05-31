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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 мая — 2 июня 2019 года)

01.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1347 $/м2. Схожая со «вторичкой» динамика была отмечена и на рынке новостроек. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1257 $/м2. Цены на первичном рынке жилья растут непрерывно на протяжении семи недель.

Кстати, мы проанализировали свыше 4 тысяч сделок продажи квартир в Минске и ближайшем пригороде, которые были проведены с начала 2019 года. Из этих данных мы сделали инфографику о том, как бюджет влияет на возможности покупателей.

Риэлтерский бизнес

До 3 июня продолжается обсуждение предложений Минюста по изменениям в оплате риэлтерских услуг и вообще деятельности агентств недвижимости. Мы заметили, что в комментариях под материалами наши читатели совершенно по-разному отнеслись к этим новшествам. Поэтому мы решили провести опрос: как должны оплачиваться услуги риэлтера? Нам важно узнать мнение каждого.

Торговая недвижимость

«Евроторг» продал ТЦ «Е-Сити», где проходили съемки игры «Удача в придачу». Есть информация, что теперь там будет "Корона".

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 мая — 2 июня 2019 года)

Строительство

За 4 месяца 2019 года в Минске сдали 12 жилых домов и «общагу-долгострой» в студдеревне. Но многое еще строится. Так УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной, а Заводского района - на Столбцовской. А еще продолжается стройка ЖК «Мармелад». Там уже начали красить стены на первом доме - мы сравнили картинку с рендерами.

Для жилого комплекса «Аркадия» завершают разработку проектной документации по строительству 2-ой очереди. Документацию планируют передать на экспертизу в июне. Другой долгострой, который сдали в 2014-м, знаменитый теперь на всю страну дом на Широкой, продолжают обследовать. Предварительные итоги комиссии говорят о том, что надо укрепить еще 10 колонн.

Ну и немного про обещания. В 2020 году в Лесковке Минского района начнут строить жильё для сотрудников республиканского научно-практического центра (РНПЦ) научно-исследовательского института (НИИ) онкологии имени Александрова, а также для сотрудников Минской областной клинической больницы.

Земля

В Беларуси могут снизить плату за право заключения договоров аренды земельных участков. На общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси вынесли соответствующий проект постановления Совета министров. Но эксперты говорят, что это ни на что сильно не повлияет - лучше вообще отменить эту плату.

Регионы

Браслав находится в центре Белорусского Поозерья. Омываемый четырьмя озерами, он привлекает к себе многочисленных туристов не только из Беларуси, но и из зарубежья. Отдохнуть на берегах Браславских озер — истинное удовольствие. Ну, а те, кто решается на покупку дома у воды, вряд ли уже с ним когда-либо расстанется. Браславский край завораживает своей первозданной природой. Мы узнали, сколько там стоит жилье.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 мая — 2 июня 2019 года)

Дачи и частные дома

Необычный коттедж с нетипичным для Беларуси дизайном привлек наше внимание по нескольким причинам. Во-первых, дом отлично вписан в достаточно сложный для строительства ландшафт, а во-вторых, — по автономности он может пережить буквально апокалипсис. Отдельным пунктом цена — $ 277 тысяч.

Коммерческая недвижимость

Торговым центрам Минска не хватает профессионального управления. Возможно, именно поэтому они пустуют. А ведь мировой опыт показывает, что профессиональное управление торговыми центрами увеличивает поток покупателей и доходность.

Суд отменил решение по сносу зданий «РевиТара». Неожиданно, но приятно для компании. Похоже, что президент действительно вмешался в это дело и разобрался с проблемой.

Как показывает практика, в жилищном строительстве принято защищать интересы дольщиков. Однако давайте попробуем сместить акцент внимания непосредственно на заказчика строительства. А как происходит защита интересов в коммерческой недвижимости? Чтобы избежать неприятных столкновений интересов двух «полюсов», ловите 5 работающих лайфхаков.

Осенью в Шабанах откроется новый бассейн с двумя чашами.

Купить склад в Минске или заброшенное здание завода теперь, возможно, станет проще. В апреле этого года Министерство экономики установило новый порядок проведения и организации аукционов по имуществу банкротов. Среди такого имущества зачастую «теряются» очень даже интересные здания и сооружения.

Жилье и инфраструктура

Наша журналист Мария Сорока и ее муж переделали убитую хрущевку в «богемный» Fusion: посмотрите как это было.

В историческом центре Гродно продается атмосферная «двушка» в доме 1890 года. Главная особенность - бирюзовые двери:)


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 мая — 2 июня 2019 года)

Вы привыкли искать жильё через стандартные объявления в каталогах или с помощью агентств недвижимости? Обратите внимание на новый способ продажи жилья: жительница Пружан решила прибегнуть к помощи технического прогресса. Свою 3-комнатную квартиру Марина рекламирует через телеграм-бот «Квартира в Пружанах», который наглядно демонстрирует особенности жилья.

ЖКХ

Мусор с дач и гаражей теперь будут вывозить централизованно.

Обновили список отключений горячей воды в Минске в июне. Проверьте свой адрес

В Беларуси собираются построить 7 ветроэнергетических установок.

Офтоп

Предприниматель, осужденный на 5 лет, пытается разобраться, законны ли услуги по регистрации граждан. Ведь другие ИП, которые занимаются тем же самым, спокойно работают.

Бизнесмен Михаил Гуцериев купит квартиру минской студентке-финалистке шоу на телеканале НТВ.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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