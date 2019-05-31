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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 мая — 2 июня 2019 года)
01.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Кстати, мы проанализировали свыше 4 тысяч сделок продажи квартир в Минске и ближайшем пригороде, которые были проведены с начала 2019 года. Из этих данных мы сделали
Риэлтерский бизнес
До 3 июня продолжается обсуждение предложений Минюста по изменениям в оплате риэлтерских услуг и вообще деятельности агентств недвижимости. Мы заметили, что в комментариях под материалами наши читатели совершенно по-разному отнеслись к этим новшествам. Поэтому мы решили провести опрос:
Торговая недвижимость
Строительство
За 4 месяца 2019 года в Минске
Для жилого комплекса «Аркадия» завершают разработку проектной документации по строительству 2-ой очереди. Документацию
Ну и немного про обещания. В 2020 году в Лесковке Минского района
Земля
В Беларуси
Регионы
Браслав находится в центре Белорусского Поозерья. Омываемый четырьмя озерами, он привлекает к себе многочисленных туристов не только из Беларуси, но и из зарубежья. Отдохнуть на берегах Браславских озер — истинное удовольствие. Ну, а те, кто решается на покупку дома у воды, вряд ли уже с ним когда-либо расстанется. Браславский край завораживает своей первозданной природой. Мы узнали,
Дачи и частные дома
Коммерческая недвижимость
Торговым центрам Минска
Как показывает практика, в жилищном строительстве принято защищать интересы дольщиков. Однако давайте попробуем сместить акцент внимания непосредственно на заказчика строительства. А как происходит защита интересов в коммерческой недвижимости? Чтобы избежать неприятных столкновений интересов двух «полюсов», ловите
Осенью в Шабанах
Купить склад в Минске или заброшенное здание завода теперь, возможно,
Жилье и инфраструктура
Наша журналист Мария Сорока и ее муж переделали убитую хрущевку в «богемный» Fusion: посмотрите
В историческом центре Гродно
Вы привыкли искать жильё через стандартные объявления в каталогах или с помощью агентств недвижимости? Обратите внимание на новый способ продажи жилья: жительница Пружан решила прибегнуть к помощи технического прогресса. Свою 3-комнатную квартиру Марина
ЖКХ
Обновили список отключений горячей воды в Минске в июне.
В Беларуси
Офтоп
Предприниматель, осужденный на 5 лет, пытается разобраться,
Бизнесмен Михаил Гуцериев
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 мая — 2 июня 2019 года)
Доброе утро! Эта неделя была какой-то очень тревожной. Есть новости, над смыслом и причинами которых стоит подумать поглубже. Возможно, все не так однозначно.
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