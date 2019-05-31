Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 мая — 2 июня 2019 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1347 $/м2. Схожая со «вторичкой» динамика была отмечена и на рынке новостроек. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1257 $/м2. Цены на первичном рынке жилья растут непрерывно на протяжении семи недель.

Кстати, мы проанализировали свыше 4 тысяч сделок продажи квартир в Минске и ближайшем пригороде, которые были проведены с начала 2019 года. Из этих данных мы сделали инфографику о том, как бюджет влияет на возможности покупателей.

Риэлтерский бизнес

До 3 июня продолжается обсуждение предложений Минюста по изменениям в оплате риэлтерских услуг и вообще деятельности агентств недвижимости. Мы заметили, что в комментариях под материалами наши читатели совершенно по-разному отнеслись к этим новшествам. Поэтому мы решили провести опрос: как должны оплачиваться услуги риэлтера? Нам важно узнать мнение каждого.

Торговая недвижимость