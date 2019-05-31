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Всего через месяц после назначения главный архитектор Минска покинул должность

01.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Всего через месяц после назначения главный архитектор Минска покинул должность
Источник фото: tut.by

Информацию о том, что Алексей Мартынов больше не занимает должность главного архитектора Минска, подтвердила начальник пресс-службы Мингорисполкома Елена Мохор. В пятницу (31.05) был его последний рабочий день на этом посту.

Напомним, Алексей Мартынов в должности главного архитектора успел проработать менее месяца. Новость о его назначении была озвучена 4 мая. До назначения главным архитектором МинскаАлексей Мартынов работал главным художником — заместителем директора КПУП «Минскреклама». Бывший главный архитектор Минска Павел Лучинович был задержан в середине марта по подозрению в получении взятки.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Пресс-служба Мингорисполкома подтвердила информацию о том, что Алексей Мартынов оставил должность главного архитектора Минска. Официальная причина пока...
 
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