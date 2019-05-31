Всего через месяц после назначения главный архитектор Минска покинул должность

Источник материала: realt.by

Информацию о том, что Алексей Мартынов больше не занимает должность главного архитектора Минска, подтвердила начальник пресс-службы Мингорисполкома Елена Мохор. В пятницу (31.05) был его последний рабочий день на этом посту.