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Всего через месяц после назначения главный архитектор Минска покинул должность
01.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Информацию о том, что Алексей Мартынов больше не занимает должность главного архитектора Минска, подтвердила начальник пресс-службы Мингорисполкома Елена Мохор. В пятницу (31.05) был его последний рабочий день на этом посту.
Напомним, Алексей Мартынов в должности главного архитектора успел
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Пресс-служба Мингорисполкома подтвердила информацию о том, что Алексей Мартынов оставил должность главного архитектора Минска. Официальная причина пока...
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