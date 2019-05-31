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Топливо на АЗС Беларуси с 2 июня дорожает на 1 копейку

01.06.2019 17:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2 июня изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

На автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,58, АИ-95-К5-Евро - Br1,69, АИ-98-К5-Евро - Br1,9, ДТ - Br1,69.

По данным концерна, в мае 2019 года отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка (значения котировок барреля нефти марки Brent изменялись от $75 до $62). При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около $71 за баррель. Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%.

"С учетом проведенного мониторинга основных ценообразующих факторов и в соответствии с принятой концерном ценовой политикой розничные цены на АЗС с 2 июня увеличиваются на 1 копейку. Концерн продолжит мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития будут сформированы решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики", - проинформировали в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2 июня изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна...
 
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