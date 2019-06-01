Изменились цены на автомобильное топливо

Источник материала: Полесская правда



По данным концерна «Белнефтехим», в мае 2019 года отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка (значения котировок 1 барреля нефти марки Brent изменялись от 75 до 62 долларов США).

При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около 71 доллара США за баррель.

Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%.

С учетом проведенного мониторинга основных ценообразующих факторов и в соответствии с принятой концерном ценовой политикой розничные цены на АЗС со 2 июня 2019 г. увеличиваются на 1 копейку.

На автозаправочных станциях цена топлива составляет:

АИ-92-К5-Евро — 1,58 руб.,

АИ-95-К5-Евро — 1,69 руб.,

АИ-98-К5-Евро — 1,90 руб.,

ДТ — 1,69 руб.

Концерном будет продолжен мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития сформированы решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики.