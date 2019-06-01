В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: в столице прошли первые соревнования операторов строительной техники

Источник материала: realt.by

Вообще, в Европе подобные мероприятия проводятся уже более двух десятков лет. Сегодня Европейский Клуб операторов объединяет около 27 тысяч участников из 16 стран мира. В этом году членство в клубе получат и операторы из Беларуси.

Что касается отечественных соревнований, то в них мог поучаствовать каждый, кто имеет право на управление строительной техникой (то есть, удостоверение тракториста-машиниста). В итоге, в первых белорусских состязаниях приняли участие более 80 водителей техники со всей страны.

- Нам приятно, что такое большое количество людей откликнулось на наш призыв поучаствовать в первых состязание операторов, - говорит Елена Носевич, представитель компании «СпецЕвроТех». – Сегодня здесь присутствуют водители большинства крупных строительных, коммунальных и дорожных организаций страны из Минска и из регионов. Ну а победители первых белорусских соревнований получат путевку на Европейский гранд-финал Operators Club, где их ждут испытания не только на экскаваторах, но и на самосвалах, погрузчиках и другой технике. Кстати, в этом году финал пройдет на родине техники Volvo Construction Equipment – в шведском городе Эскильстуна.