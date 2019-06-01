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В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: в столице прошли первые соревнования операторов строительной техники

02.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: в столице прошли первые соревнования операторов строительной техники

Организаторами первых соревнованих операторов дорожно-строительной техники выступила компания «СпецЕвроТех» (эксклюзивный дилер Volvo Construction Equipment в Беларуси) при поддержке Посольства Швеции.

Вообще, в Европе подобные мероприятия проводятся уже более двух десятков лет. Сегодня Европейский Клуб операторов объединяет около 27 тысяч участников из 16 стран мира. В этом году членство в клубе получат и операторы из Беларуси.

В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: в столице прошли первые соревнования операторов строительной техники
В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: в столице прошли первые соревнования операторов строительной техники
В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: в столице прошли первые соревнования операторов строительной техники

Что касается отечественных соревнований, то в них мог поучаствовать каждый, кто имеет право на управление строительной техникой (то есть, удостоверение тракториста-машиниста). В итоге, в первых белорусских состязаниях приняли участие более 80 водителей техники со всей страны. 

Нам приятно, что такое большое количество людей откликнулось на наш призыв поучаствовать в первых состязание операторов, - говорит Елена Носевич, представитель компании «СпецЕвроТех». – Сегодня здесь присутствуют водители большинства крупных строительных, коммунальных и дорожных организаций страны из Минска и из регионов. Ну а победители первых белорусских соревнований получат путевку на Европейский гранд-финал Operators Club, где их ждут испытания не только на экскаваторах, но и на самосвалах, погрузчиках и другой технике. Кстати, в этом году финал пройдет на родине техники Volvo Construction Equipment – в шведском городе Эскильстуна.

Ну а на первом белорусском этапе участники должны были при помощи ковша мини-экскаватора ЕС-55B Volvo составить башню из трех деревянных кубиков и водрузить на нее полное ведро воды. Справиться с этим нелегким заданием удалось далеко не всем. Несмотря на отчаянную поддержку зрителей, многие участники «срезались» еще на этапе кубиков. Из тех же, кто сумел совладать с нервами и техникой, выбрали пятерку лучших по времени. 

Финал соревнований, в котором сражались уже пятеро самых-самых, также получился зрелищным. Три первых места были отмечены призами, а два победителя осенью отправятся на родину группы ABBA и Астрид Линдгрен. Первыми чемпионами клуба операторов в Минске стали Александр Мороз, Эдуард Жук и Николай Каленик.

В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: в столице прошли первые соревнования операторов строительной техники
В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: в столице прошли первые соревнования операторов строительной техники

На соревнованиях операторов строительной техники, которые прошли в рамка Дня Швеции в Минке, присутствовала и посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Она рассказала, что на ее родине национальный праздник отмечается 6 июня. Этот день шведы проводят в кругу семьи: дома или на природе. Что касается соревнования операторов строительной техники, то посол отметила, что это очень зрелищное мероприятие:

Я вижу, что многие пришли сюда семьями: кто-то участвовал, кто-то болел за своих, а в итоге, получился такой необычный семейный праздник. Такие соревнования проходят в Минске впервые, и мне очень приятно, что Беларусь с этого года также присоединилась к клубу операторов. Для людей, работающих со строительной техникой, это возможность получить новый опыт, а для компании Volvo – демонстрация того, что на их машинах действительно работают самые лучшие специалисты.

Фото и видео: Павел САДОВСКИЙ.

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Теги: Минск
 
 
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В субботу в самом центре Минска неожиданно появилась строительная техника. Оказалось, в Верхнем городе проходят первые в Беларуси соревнования операторов...
 
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