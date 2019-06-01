Новый посол России Дмитрий Мезенцев прилетел в Минск

Источник материала: Tut.by

Посол России Дмитрий Мезенцев прибыл в белорусскую столицу, где в ближайшие дни вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею. Об этом сообщает Sputnik Беларусь .

По данным издания, Дмитрий Мезенцев прилетел в Минск в воскресенье, 2 июня.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Кремль меняет своего посла в Минске Михаила Бабича после нескольких публичных обменов резкими заявлениями между ним и МИД Беларуси. На место Бабича был назначен сенатор Дмитрий Мезенцев. Сенатора российские эксперты называют «человеком из личного кадрового резерва президента Владимира Путина» — он рядом с российским президентом с 1990-х годов, с Петербурга. У Мезенцева очень разнообразный опыт, в том числе он был генеральным секретарем ШОСа.23 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил , что встретится с Мезенцевым сразу же по его прибытии, а все необходимые формальности, связанные с назначением посла, выполнены.

Бывший посол России в Беларуси Александр Суриков в свежем интервью «Народной воле» , по сути, поддержал позицию белорусского МИД и заявил, что Бабич не понял, «кто главный в Беларуси» и что это суверенное государство, а не федеральный округ России.