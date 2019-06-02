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Взяли на взятке. Директора крупного застройщика подозревают в коррупции

03.06.2019 09:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Силовики возбудили уголовное дело по статье 430 (получение взятки) в отношении директора ОАО «Минских домостроительный комбинат» Сергея Семашко, сообщили TUT.BY источники.

По данным следствия, 30 мая в Минске Сергей Семашко получил от представителя частной компании взятку в размере 300 рублей. Деньги были переданы за обеспечение директором своевременной оплаты за выполненные подрядчиком работы на строительстве жилого дома по улице Купревича.

По информации TUT.BY, подозреваемый признался в получении взяток на сумму более 2,5 тысяч рублей и уже погасил ущерб. Семашко не задерживали, он отпущен под обязательство о явке. Дело ведет КГБ. В пресс-службе ведомства пока не ответили. 

ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в гособъединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Силовики возбудили уголовное дело по статье 430 (получение взятки) в отношении директора ОАО «Минских домостроительный комбинат» Сергея Семашко, сообщили TUT.BY...
 
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