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НАН представит на "Белагро-2019" более 200 новых разработок и технологий

03.06.2019 10:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

НАН представит на "Белагро-2019" более 200 новых разработок и технологий
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 организаций Национальной академии наук Беларуси примут участие в 29-й международной сельскохозяйственной выставке "Белагро", где представят более 200 разработок и технологий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе НАН.

В частности, Научно-практический центр НАН по земледелию продемонстрирует семена новых сортов основных сельскохозяйственных культур, созданных учеными-аграриями на базе центра. Институт льна покажет новые сорта льна-долгунца с высоким потенциалом урожайности и продуктивности. Институт защиты растений представит биопрепараты, созданные на основе местных штаммов микроорганизмов-антагонистов. Эти препараты не только содействуют повышению урожайности и улучшению качества продукции, но и являются экологически безопасными, не накапливаются в растениях, безвредны для человека, животных, полезных насекомых, способствуют уменьшению накопления растениями радионуклидов. Продукция может использоваться в диетическом и детском питании.

Научно-практический центр Национальной академии наук по животноводству представит новейшие биотехнологии в племенном животноводстве. Среди них - подтверждение достоверности происхождения животных по микросателлитным локусам (крупного рогатого скота, свиней, лошадей), маркер-зависимая селекция: определение генотипа животного независимо от пола, возраста, физиологического состояния. Институт рыбного хозяйства продемонстрирует технологическое оборудование нового инкубационного цеха по воспроизводству рыбопосадочного материала.

На выставочных стендах Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству посетители выставки смогут ознакомиться с новыми сортами картофеля, уникальными по урожайности, товарности и лежкости.

Институт физики имени Б.И. Степанова НАН готовит стенд по использованию лазерно-оптических методов в технологии выращивания ценных пород рыб, который может обеспечить повышение воспроизводительной функции осетровых рыб в 1,3-1,5 раза. Ученые Института общей и неорганической химии Национальной академии наук продемонстрируют одну из последних разработок - экологически безопасную садовую полифункциональную, противораковую замазку для деревьев. Она является атмосферо- и морозостойкой, длительно удерживается на коре, со светоотражающим эффектом. Кроме того, замазка предотвращает потерю влаги через открытые раны, закрывает доступ вредным микроорганизмам и способствует заживлению ран. ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" представит электрифицированные тележки-подъемники для использования в технологическом процессе выращивания овощей в парниковых хозяйствах.

Институт микробиологии Национальной академии наук продемонстрирует на выставке "Белагро-2019" среди прочих новинок биопрепараты для промышленного рыбоводства, которые по эффективности превосходят зарубежные аналоги.

Международная специализированная выставка "Белагро-2019" пройдет 4-9 июня на территории ТЛЦ "Глобус Парк" в Щомыслице. Ее организатором выступает ЗАО "Минскэкспо", соорганизатором - IFW-expo. Выставка организовывается при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 организаций Национальной академии наук Беларуси примут участие в 29-й международной сельскохозяйственной выставке "Белагро", где...
 
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