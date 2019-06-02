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«Единственное, что можно изменить в квартирах-полуфабрикатах — это окна». Приемка новостройки в ЖК «Vogue» со специалистом
03.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Приемка новостройки — дело ответственное и волнительное. Именно поэтому собственники квартир часто приглашают на помощь специалистов, чтобы уж точно ничего не упустить. Так поступил и владелец квартиры в ЖК «Vogue». Ведущий инженер компании «DIA» Роман согласился проверить каждый квадратный метр свежей
Купить квартиру в новостройке без строительных ляпов практически невозможно. По словам специалиста, ЖК Vogue может похвастаться неплохим качеством строительства. Роман уже бывал здесь на приемке и в среднем строительных ляпов было не так уж много. Исходя из этого, всему дому можно поставить 7-8 из 10, а это, согласитесь, хороший показатель.
Мы приехали на приемку квартиры общей площадью 85 кв.м. По словам ее будущего владельца, здесь будут сделаны 3 жилые комнаты с отдельной гостиной и кухней.
— При приемке квартиры вы должны понимать, что по сути единственное, что действительно можно изменить в квартирах-полуфабрикатах, — это окна. Стены строители не переделают, колонны не перельют, дверные косяки разве что немного могут подлатать, — с ходу объясняет Роман. — Также если есть какие-то вопросы по стяжке или вы нашли завалы или ямы на полу и стенах, то можно попросить застройщика это переделать. Но, как показывает практика, все это приходится переделывать заново при проведении ремонтных работ. Поэтому мы начнем с проверки качества оконных рам, правильности установки радиаторов отопления, стяжки пола и ровности стен.
Идем к первой оконной раме. На первый взгляд, все хорошо: видимых трещин стекла нет, оконные рамы без дефектов, ручки работают исправно.
—Установленные здесь окна со временем будут «ходить», и их надо будет регулировать каждый сезон. Это будет происходить из-за не самого высокого качества оконной рамы, и в идеале их бы стоило заменить. Сейчас они открываются-закрываются хорошо, но мы говорим об окнах, которые никто особо не использовал. Поэтому точно могу сказать: в конце ремонта перед тем, как заехать в квартиру, нужно будет делать регулировку всех окон, — рассказал Роман. — Но давайте пока проверим те, что есть. Внутри стеклопакета здесь есть маленький пузырек воздуха — это дефект стекла. Его почти не видно, но это повод для замены всего окна. На рамах есть загрязнения, которые также стоит указать в акте приемки квартиры.
По периметру оконных рам видна гидроизоляционная лента, закрывающая монтажную пену. Чтобы проверить качество запенивания, ленту нужно снять. Но делать этого не стоит, т.к. обратно она не приклеится, и уже к началу ремонта монтажная пена может пострадать от солнечных лучей и выкрошиться.
Далее практически на всех оконных рамах можно увидеть небольшие загрязнения или царапины. Самый большой недочет — явная глубокая трещина на балконе. Это серьезный повод требовать замены всей створки. Также сама балконная дверь уже плохо закрывается — ее нужно регулировать. Кроме того, на одной из рам отсутствует необходимое крепление.
— На мой взгляд, нужно обратить внимание застройщика еще и на то, что необходимо отмыть профиль снаружи. И на одном из окон на внешней стороне рамы есть повреждения — видимо, тянули кабель в квартиру извне, — высказал свое мнение Роман. — Если говорить об утеплении лоджии, то это имеет смысл только если вы планируете в дальнейшем установку дополнительного источника тепла или системы «теплый пол». Если нет, то разница с улицей у вас будет около 10 градусов, и использовать ее круглый год все равно не получится.
Кроме того, я бы советовал сразу делать прокладку всех необходимых сетей для кондиционера. Это будет стоить около $300-500 на этом этапе и поможет существенно снизить траты, если вы решите делать кондиционер уже после окончания ремонта.
Вентиляционные каналы сейчас имеют хорошую тягу. Для проверки достаточно поднести лист бумаги к вентиляционному отверстию в тот момент, когда открыто окно. Если листок будто засасывает внутрь, значит, все в порядке.
— Однако это может измениться во время ремонта. Некоторые соседи не думают ни о каких вентканалах и попросту врезаются в них, нарушая или вовсе перекрывая доступ воздуха другим квартирам, — рассказал Роман. — Такое происходит сплошь и рядом, особенно при незаконных перепланировках.
В санузле на полу можно увидеть небольшие металлические выступы. Это часть несущей конструкции, которая держит колонну вентшахты. Подрезать или совсем убирать их нельзя. Спасает ситуацию тот факт, что при ремонте в ванной и туалете пол, скорее всего, будет выравниваться до уровня пола в квартире и эти неровности сами собой исчезнут.
— Рядом видна небольшая трещина по стяжке. Можно попросить застройщика эту трещину заделать, но сложно сказать, какой это даст результат. Потому как после разработки планировочного решения будут устанавливаться стены. А перед установкой стен нарезаются штробы в стяжке до монолитного перекрытия. И только потом уже становится ясно, в каких местах необходимо переделывать стяжку, — раскладывает все «по полочкам» Роман. — Кроме того, очень редко представители подрядчика действительно качественно отремонтируют эту трещину. Чаще всего они просто их замазывают раствором и все.
К слову о бетоне — к качеству залитого бетона у специалиста также возникли вопросы. Особенно страшно это было слышать, вспоминая
— Делать какие-либо выводы здесь очень трудно. Мы не знаем, в каких условиях бетон заливался и набирал прочность, но у меня такое чувство, будто он был подморожен. Меня немного смущает вот такое «молоко» на стенах и тот факт, что кое-где он простукивается, — этого быть не должно. Когда будет делаться ремонт, места с «молоком» нужно очень хорошо зачищать — иначе штукатурка со временем будет отваливаться целыми кусками. Кстати, здесь кое-где видно, что строители зачищали стены. Но тогда почему не везде? Почему только на отдельных участках? — задает вопросы Роман.
Из окна с одной стороны квартиры виден густой лес, и открывается шикарный вид на город. Но, к сожалению, этот вид совсем скоро буде перекрыт — рядом строятся еще 2 многоквартирные «свечки» . Справа от них — паркинг. Расположение квартиры в этом плане более-менее выигрышное: высотки расположены не напротив, а немного левее. Значит, ситуации «окна-в окна» удастся избежать.
Рядом с домом уже есть детская площадка, на которой стоит красивый корабль со множеством горок, лесенок и тайных мест для детских игр. Однако есть момент, который все же смущает: корабль, пусть и большой, стоит один, а детей в таких жилых комплексах очень много. И со временем битва маленьких людей за территорию может стать настоящей проблемой для родителей. Правда, скорее всего, избежать этого поможет Парк Челюскинцев, который находится совсем рядом: там хватит места для любого количества детей.
Но давайте вернемся к квартире. Серьезных недочетов, которые требуют немедленного исправления было найдено не так уж и много. В основном они все касаются качества установленных окон и балконной рамы.
Пол относительно ровный. Только в одном месте был найден небольшой бугор, который и был указан в акте приемки квартиры. По углам на полу есть неровности, но это произошло из-за того, что затирочная машина работает круглым диском, который вплотную к углам подъехать не может. Кое-где на стенах видны небольшие сколы, но все это, по словам специалиста, пусть лучше исправят хорошие строители-ремонтники, чем организация подрядчика сделает кое-как.
В целом квартира по качеству строительства получает заслуженные 8 из 10.
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«Единственное, что можно изменить в квартирах-полуфабрикатах — это окна». Приемка новостройки в ЖК «Vogue» со специалистом
Приемка новостройки — дело ответственное и волнительное. Именно поэтому собственники квартир часто приглашают на помощь специалистов, чтобы уж точно ничего не...
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