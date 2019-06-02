«Единственное, что можно изменить в квартирах-полуфабрикатах — это окна». Приемка новостройки в ЖК «Vogue» со специалистом

Купить квартиру в новостройке без строительных ляпов практически невозможно. По словам специалиста, ЖК Vogue может похвастаться неплохим качеством строительства. Роман уже бывал здесь на приемке и в среднем строительных ляпов было не так уж много. Исходя из этого, всему дому можно поставить 7-8 из 10, а это, согласитесь, хороший показатель.

Мы приехали на приемку квартиры общей площадью 85 кв.м. По словам ее будущего владельца, здесь будут сделаны 3 жилые комнаты с отдельной гостиной и кухней.

— При приемке квартиры вы должны понимать, что по сути единственное, что действительно можно изменить в квартирах-полуфабрикатах, — это окна. Стены строители не переделают, колонны не перельют, дверные косяки разве что немного могут подлатать, — с ходу объясняет Роман. — Также если есть какие-то вопросы по стяжке или вы нашли завалы или ямы на полу и стенах, то можно попросить застройщика это переделать. Но, как показывает практика, все это приходится переделывать заново при проведении ремонтных работ. Поэтому мы начнем с проверки качества оконных рам, правильности установки радиаторов отопления, стяжки пола и ровности стен.