«Пусть ближе познакомится с нашей страной». Лукашенко анонсировал визит Рахмона в Беларусь

Источник материала: Tut.by

В конце июня в Минск прилетит президент Таджикистана. Об этом Александр Лукашенко сообщил 3 июня на встрече с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом, сообщае пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

«В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш президент. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита — те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда», — сказал Александр Лукашенко.

В прошлом году, напомним, белорусский президент летал в Таджикистан, где подарил Эмомали Рахмону сертификат на трактор «Беларус».



Пресс-служба президента

Как сообщает пресс-служба президента, пока ожидается, что президент Таджикистана посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, реализацию достигнутых ранее договоренностей.

«Пусть ближе познакомится с нашей страной, она отличается по природе от вашей: у вас больше гор, у нас их, к сожалению, нет. Хотя у вас есть и такие места, как у нас в Беларуси. Я их видел, он возил меня в эти районы, — отметил президент. — Он несколько дней будет находиться в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить».

Александр Лукашенко добавил, что в этой связи особенно важно обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, ход выполнения последних договоренностей. «У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать — это выгодно и нам, и вам», — подчеркнул глава государства.

Ранее страны договорились высадить в Беларуси сады дружбы. Плодовые культуры из Таджикистана уже есть в Брестской и Гомельской областях. «Если пойдет это, вы будете пионером в Беларуси по передвижению садов крайнего юга, некогда великой страны Советского Союза, сюда, в северную Беларусь. Я думаю, что должно получиться», — подчеркнул президент.

Во время встречи также затрагивалось развитие промышленной кооперации между странами, в том числе работа сборочного производства белорусской тракторной техники в городе Гиссар. «В этом году, по-моему, они выпустили уже пятьсот тракторов. Есть большой спрос в соседних государствах. Мы готовы и дальше развивать наше совместное предприятие в том плане, как мы и договаривались», — сказал Александр Лукашенко.

Наряду с позитивными примерами в двусторонних отношениях президент высказал настороженность падением товарооборота с Таджикистаном. «Над этим надо МИД и правительствам поработать, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами. И активнее надо выходить на рынки третьих стран с совместной продукцией», — резюмировал президент.