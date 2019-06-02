«Снижение кредита на 0,1% — не более, чем пиар-ход». Разбираем с экспертом изменение условий кредитов на недвижимость от Беларусбанка

— Такое незначительное уменьшение процента по кредиту можно назвать просто пиар-ходом от банка. Потому что вот таким снижением какого-то значительного привлечения клиентов, которые сразу побегут оформлять кредит, ожидать не стоит, — пояснил финансист Михаил Грачев. — Однако общую тенденцию к снижению ставок по кредитам можно объяснить укреплением белорусского рубля относительно доллара США и евро. Нацбанк постоянно отслеживает валютную корзину, и с начала года существенных изменений не наблюдалось. При этом российский рубль укрепился, но подешевели доллар США и евро (на 3% и 5% соответственно).

Что это значит для обычного человека? Для иллюстрации можно взять гипотетические $50 тысяч, которые в начале года были отложены на покупку квартиры. В национальной валюте стоимость недвижимости за это время не изменилась. Но с учетом удешевления доллара относительно белорусского рубля этих $50 тысяч теперь не хватит — нужно будет добавлять около $1,5 тысяч (с учетом снижения доллара на 3%). Для покупателя это существенно. Именно поэтому банки идут на снижение процентных ставок — в белорусских рублях они ничего не теряют.

Подобные схемы используют и многие автомобильные салоны, которые неожиданно в середине года стали предлагать дисконтные программы и акции для покупателей. Ранее такие скидки чаще всего были приурочены к концу года. Связано это с тем, что в белорусских рублях машины подорожали. То же самое касается и недвижимости. И, чтобы разогреть интерес покупателей, банк пошел на такой пиар-ход. Здесь самое главное слово — «снижение», на сколько — это уже другой вопрос.