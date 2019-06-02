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«Снижение кредита на 0,1% — не более, чем пиар-ход». Разбираем с экспертом изменение условий кредитов на недвижимость от Беларусбанка

03.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Снижение кредита на 0,1% — не более, чем пиар-ход». Разбираем с экспертом изменение условий кредитов на недвижимость от Беларусбанка

Условия кредитования недвижимости от Беларусбанка сейчас

В данный момент кредит на покупку недвижимости на условиях банка выдается под 15,3% годовых (ставка рефинансирования Нацбанка + 5,3 п.п.). Ранее ставка составляла 15,4%. Для строительства жилья банк готов предоставить кредитную поддержку под 15% годовых (ставка рефинансирования Нацбанка + 5 п.п.). Как уточнила специалист call-центра, обе ставки являются плавающими. Это значит, что они напрямую зависят от ставки рефинансирования Нацбанка.

Напомним, Беларусбанк приостанавливал выдачу кредитов на покупку квартир на вторичном рынке на 5 месяцев (с 8 ноября 2018 года по 8 апреля 2019 года). Важно учитывать, что с момента возобновления кредитования покупки жилья изменился коэффициент платежеспособности. Теперь ежемесячные выплаты не должны превышать 70% от ежемесячного дохода кредитополучателя (ранее было 40%). Это значит, что можно взять кредит на бОльшую сумму.

В остальном купить квартиру в Минске на вторичном или первичном рынке с помощью кредита можно на тех же условиях: кредит предоставляется сроком до 20 лет, сумма кредита может составить 90% от стоимости объекта.

«В белорусских рублях банки ничего не теряют». Объясняем на примерах

«Снижение кредита на 0,1% — не более, чем пиар-ход». Разбираем с экспертом изменение условий кредитов на недвижимость от Беларусбанка

— Такое незначительное уменьшение процента по кредиту можно назвать просто пиар-ходом от банка. Потому что вот таким снижением какого-то значительного привлечения клиентов, которые сразу побегут оформлять кредит, ожидать не стоит, — пояснил финансист Михаил Грачев. — Однако общую тенденцию к снижению ставок по кредитам можно объяснить укреплением белорусского рубля относительно доллара США и евро. Нацбанк постоянно отслеживает валютную корзину, и с начала года существенных изменений не наблюдалось. При этом российский рубль укрепился, но подешевели доллар США и евро (на 3% и 5% соответственно). 

Что это значит для обычного человека? Для иллюстрации можно взять гипотетические $50 тысяч, которые в начале года были отложены на покупку квартиры. В национальной валюте стоимость недвижимости за это время не изменилась. Но с учетом удешевления доллара относительно белорусского рубля этих $50 тысяч теперь не хватит — нужно будет добавлять около $1,5 тысяч (с учетом снижения доллара на 3%). Для покупателя это существенно. Именно поэтому банки идут на снижение процентных ставок — в белорусских рублях они ничего не теряют.

Подобные схемы используют и многие автомобильные салоны, которые неожиданно в середине года стали предлагать дисконтные программы и акции для покупателей. Ранее такие скидки чаще всего были приурочены к концу года. Связано это с тем, что в белорусских рублях машины подорожали. То же самое касается и недвижимости. И, чтобы разогреть интерес покупателей, банк пошел на такой пиар-ход. Здесь самое главное слово — «снижение», на сколько — это уже другой вопрос.

«Реальный сектор не генерирует прибыль»

— Более существенным моментом для меня является тот факт, что банки пошли на увеличение порога ежемесячных выплат относительно дохода, — высказал свою точку зрения Михаил Грачев. — За прошедший год закредитованность населения серьезно выросла. По последним данным задолженность по кредитам у населения превысила 12 млрд рублей. Основную часть здесь составляет потребительское кредитование. При этом доходы реального сектора выросли не столь значительно, и это тревожный знак.

У банков деньги есть. Это подтверждает и статистика, и данные Нацбанка. Но как эти средства правильно ввести в оборот, пока неясно. Единственно правильное развитие ситуации — рост доходов населения. Но этого на данный момент не наблюдается. 

Реальный сектор не генерирует прибыль в достаточно объеме, чтобы доходы домохозяйств существенно выросли. В этом вопросе мы просто «топчемся на месте». 

Поэтому делать какие-либо прогнозы достаточно сложно. Кроме всего вышесказанного, следует учитывать и внешнеэкономические факторы. Здесь и торговая война Китая и США, и резкий обвал стоимости нефти. Все это не очень благоприятно для мировой экономки в целом, и как эти процессы отразятся на Беларуси, покажет время.   

Во всем мире зачастую состояние рынка недвижимости является индикаторным показателем состояния экономики. Тот факт, что цены на недвижимость в Минске остаются на месте, а в регионах пошли вниз, вызывает опасения. Однако говорить о серьезных отрицательных явлениях пока рано.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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