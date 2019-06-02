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Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019

03.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

1. Нашли "секретный" ЖК в лесу недалеко от Новой Боровой, с заброшкой посреди квартала:

Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019

2. Посмотрели диких животных в "Сафари-парке" на Браславский озерах и оценили красоты природы:


Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019

Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019

3. Узнали, как заброшенный хутор «Ёдишки», который московский бизнесмен Андрей Абрамов с семьей приобрел в Браславском районе, превратился в интересное, уютное и самодостаточное место отдыха многих горожан.

Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019

4. С высоты 25-го этажа оценили строительство жилых комплексов «Парк Челюскинцев» и Vogue и сравнили их с рендерами:

Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019

5.Запечатлили открытие мультимедийного фонтана возле ЖК Маяк Минска. И даже посмотрели на гондолу:

Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019
Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019

6. Рассказали, как журналист портала Realt.by Мария Сорока превратила убитый "хрущ" в богемный Fusion за два месяца:

Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019

7. Посмотрели необычный дом на альпийских горках в садовом товариществе за 200+ тысяч долларов:

Глазами фотографа. Подборка лучших фото Realt.by за май 2019
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Несмотря на большое количество выходных, май был насыщенным: у нас получались интересные командировки и истории. А значит было и много хороших кадров. Давайте...
 
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