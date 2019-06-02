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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

03.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Наметившийся в последние недели рост цен на вторичном рынке жилья оказался непродолжительным. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,1% и составил 1345 $/м2.

Практически нулевая динамика наблюдается и по итогам года –  по сравнению с июнем 2018 года цены изменились всего на 3,6%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

На первичном рынке жилья продолжается плавное повышение цен. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1259 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

Четвёртую неделю подряд сокращается предложение объектов на вторичном рынке жилья. За последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,6%, среди типов квартир самое ощутимое изменение было отмечено у «однушек» (-1,4%).

Структура предложения по типам квартир выглядит на 3 июня следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

Динамика цен была разнонаправленной: рост наблюдался у 3- и 4-комнатных квартир, «однушки» и «двушки», напротив, подешевели.

Изменение цен в районах Минска на 3 июня выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

В четырёх районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Октябрьском оно составило 0,5%, в Центральном, Фрунзенском и Заводском – 0,2-0,3%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+1,4%) и в Советском (+0,5%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 780 $/м2 (+0,3%), Витебск – 616 $/м2 (-0,1%), Гомель – 626 $/м2 (-0,2%), Гродно – 701 $/м2 (-0,1%), Могилев – 611 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,3% и составляет 2703 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1619 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,7% и составляет 981 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 27 мая по 3 июня 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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