Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года

Наметившийся в последние недели рост цен на вторичном рынке жилья оказался непродолжительным. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,1% и составил 1345 $/м2.

Практически нулевая динамика наблюдается и по итогам года – по сравнению с июнем 2018 года цены изменились всего на 3,6%.