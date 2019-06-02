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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 мая - 3 июня 2019 года
03.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наметившийся в последние недели рост цен на вторичном рынке жилья оказался непродолжительным. За минувшую неделю
Практически нулевая динамика наблюдается и по итогам года – по сравнению с июнем 2018 года цены изменились всего на 3,6%.
На первичном рынке жилья продолжается плавное повышение цен. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1259 $/м2.
Четвёртую неделю подряд сокращается предложение объектов на вторичном рынке жилья. За последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,6%, среди типов квартир самое ощутимое изменение было отмечено у «однушек» (-1,4%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 3 июня следующим образом:
В четырёх районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Октябрьском оно составило 0,5%, в Центральном, Фрунзенском и Заводском – 0,2-0,3%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+1,4%) и в Советском (+0,5%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 780 $/м2 (+0,3%), Витебск – 616 $/м2 (-0,1%), Гомель – 626 $/м2 (-0,2%), Гродно – 701 $/м2 (-0,1%), Могилев – 611 $/м2 (-0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,3% и составляет 2703 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1619 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,7% и составляет 981 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 27 мая по 3 июня 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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