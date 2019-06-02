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Работает только в Парке. 40 га земли в «Великом камне» находится в частной собственности
03.06.2019 13:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
40 гектаров земли в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» приобретено в частную собственность. Об этом TUT.BY рассказал первый заместитель гендиректора «Компании по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.
«40 га реализовано в частную собственность, 123 га сдано в долгосрочную аренду», — сказал он.
Стоит отметить, что в Беларуси частная собственность на землю является предметом долгих дискуссий. Законодательно она как бы существует, но на практике это далеко не так.
Коротеев напомнил, что в Беларуси собственность на землю для негосударственных компаний предусмотрена Кодексом о земле. Купить участок можно с аукциона, при заключении инвестиционного договора с Республикой Беларусь, при организации производства в сельской местности либо при покупке земли одновременно с капитальным строением.
— Но это в теории, и еще с целым рядом оговорок и ограничений. А на практике частная собственность «работает» только в парке. И без подводных камней, — отмечает Коротеев. — Участок можно передавать в залог или в уставный фонд, продавать. Единственное требование, но оно прозрачно и понятно покупателю-инвестору сразу, — инвестиционный проект должен соответствовать критериям парка «Великий камень». Мы уже наработали соответствующую практику, опыт есть и у регистрирующих органов — все происходит достаточно оперативно и четко.
Как отметил Кирилл Коротеев, этой опцией пользуются преимущественно компании с западным капиталом. Для них частная собственность важна с точки зрения актива и определенных гарантий.
Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень»
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В Беларуси частная собственность на землю является предметом долгих дискуссий. Законодательно она вроде как бы существует, но на практике это далеко не так.
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