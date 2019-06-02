﻿ Работает только в Парке. 40 га земли в «Великом камне» находится в частной собственности. 21.by
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Работает только в Парке. 40 га земли в «Великом камне» находится в частной собственности

03.06.2019 13:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

40 гектаров земли в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» приобретено в частную собственность. Об этом TUT.BY рассказал первый заместитель гендиректора «Компании по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.


«40 га реализовано в частную собственность, 123 га сдано в долгосрочную аренду», — сказал он.

Стоит отметить, что в Беларуси частная собственность на землю является предметом долгих дискуссий. Законодательно она как бы существует, но на практике это далеко не так.

Коротеев напомнил, что в Беларуси собственность на землю для негосударственных компаний предусмотрена Кодексом о земле. Купить участок можно с аукциона, при заключении инвестиционного договора с Республикой Беларусь, при организации производства в сельской местности либо при покупке земли одновременно с капитальным строением.

— Но это в теории, и еще с целым рядом оговорок и ограничений. А на практике частная собственность «работает» только в парке. И без подводных камней, — отмечает Коротеев. —  Участок можно передавать в залог или в уставный фонд, продавать. Единственное требование, но оно прозрачно и понятно покупателю-инвестору сразу, — инвестиционный проект должен соответствовать критериям парка «Великий камень». Мы уже наработали соответствующую практику, опыт есть и у регистрирующих органов — все происходит достаточно оперативно и четко.

Как отметил Кирилл Коротеев, этой опцией пользуются преимущественно компании с западным капиталом. Для них частная собственность важна с точки зрения актива и определенных гарантий.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» возводится в 25 км от Минска. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Парк позиционируется как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. В «Великом камне» уже зарегистрировано 44 резидента из 8 стран с заявленным объемом инвестиций около 1 млрд долларов. Ряд предприятий осуществляют предэксплуатационные работы или уже ввелись в эксплуатацию. По итогам 2018 года привлеченные инвестиции составили почти 430 млн долларов. Из них около 200 млн долларов — вложения в развитие инфраструктуры, 225 млн — это инвестиции резидентов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси частная собственность на землю является предметом долгих дискуссий. Законодательно она вроде как бы существует, но на практике это далеко не так.
 
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