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И снова Кучма. Экс-президент Украины будет представителем в контактной группе по Донбассу
03.06.2019 13:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-президент Украины Леонид Кучма снова будет представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом Леонид Кучма и Владимир Зеленский заявили во время брифинга 3 июня в Киеве.
Президент Украины во время брифинга заявил, что провел переговоры со всеми партнерами «Нормандской четверки» и Евросоюза, и выработал сценарий решения конфликта на Донбассе.
— Мне хотелось бы, чтобы Украину на переговорах представлял человек, которого уважают не только в Украине, но и за границей, Леонид Данилович Кучма, — сказал Зеленский.
— А где аплодисменты? — пошутил Кучма. В зале раздались аплодисменты.
— Я очень рад, что Леонид Данилович к нам присоединился, я понимаю, что это очень тяжело для президента Кучмы и его семьи, я вам очень благодарен. У нашей группы уже есть конкретные предложения не только по остановке войны, но и по Минским соглашениям, и 5 июня мы представим их, — заявил Зеленский.
Леонид Кучма заявил, что в сложные для Украины времена он не может не согласиться вернуться на пост представителя в контактной группе.
Напомним, в октябре прошлого года Леонид Кучма принял решение
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В октябре прошлого года Леонид Кучма принял решение уйти с поста представителя страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
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