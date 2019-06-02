И снова Кучма. Экс-президент Украины будет представителем в контактной группе по Донбассу

Источник материала: Tut.by

Экс-президент Украины Леонид Кучма снова будет представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом Леонид Кучма и Владимир Зеленский заявили во время брифинга 3 июня в Киеве.



Фото: Reuters

Президент Украины во время брифинга заявил, что провел переговоры со всеми партнерами «Нормандской четверки» и Евросоюза, и выработал сценарий решения конфликта на Донбассе.

— Мне хотелось бы, чтобы Украину на переговорах представлял человек, которого уважают не только в Украине, но и за границей, Леонид Данилович Кучма, — сказал Зеленский.

— А где аплодисменты? — пошутил Кучма. В зале раздались аплодисменты.

— Я очень рад, что Леонид Данилович к нам присоединился, я понимаю, что это очень тяжело для президента Кучмы и его семьи, я вам очень благодарен. У нашей группы уже есть конкретные предложения не только по остановке войны, но и по Минским соглашениям, и 5 июня мы представим их, — заявил Зеленский.

Леонид Кучма заявил, что в сложные для Украины времена он не может не согласиться вернуться на пост представителя в контактной группе.

Напомним, в октябре прошлого года Леонид Кучма принял решение уйти с поста представителя страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. На этот пост был назначен экс-глава СБУ Евгений Марчук, но в мае Петр Порошенко снял его с должности представителя Украины в группе.