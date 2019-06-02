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Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС

03.06.2019 14:08 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС. Об этом заявил журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич перед началом расширенного заседания общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минэкономики с участием министра ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимура Жаксылыкова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, заседание - хороший повод для белорусской стороны еще раз высказать свою позицию. В частности, он отметил, что ЕЭК может вносить свой вклад в развитие белорусско-российских отношений, касающихся поставок белорусских товаров на российский рынок: "ЕЭК - это наднациональный орган, который должен в рамках теперь уже пятерки решать эти вопросы, и поскольку он объединяет всех пятерых, то принципы должны быть максимально универсальны". Одно другому не противоречит, считает Дмитрий Матусевич. Множественность площадок, на его взгляд, в большей степени обеспечивает достижимость результата в лучшую сторону. "Естественно, каждая страна отстаивает свои позиции, но Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий и развитие общих рынков", - сказал он.

На сегодняшней встрече стороны обсудят итоги рассмотрения профильным департаментом ЕЭК перечня проблемных вопросов, поднятых белорусским бизнесом на схожей встрече в 2018 году, и рассмотрят новые вопросы представителей бизнес-сообщества Беларуси по осуществлению предпринимательской деятельности в рамках Евразийского экономического союза.

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Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС. Об этом заявил журналистам заместитель министра экономики...
 
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