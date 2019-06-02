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Альфа-Банка бесплатно «прокачает» карточки других банков

03.06.2019 15:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси появился карточный трейд-ин. Альфа-Банк предложил поменять «пластик» любого другого банка на карточку покруче – со статусом Gold, Platinum или Black Edition. И самое интересное, что ею можно три года пользоваться бесплатно.

Поменять карточки можно до 15 июля по всей стране. Взамен старого «пластика» получаете новый – с бесплатным выпуском и обслуживанием. Можно даже не расставаться со старой карточкой. Единственное, нужен минимальный остаток на счете. Для «голдовой» карточки он составляет 200 рублей, 100 долларов или евро.

По трейд-ин принимают карточки двух платежных систем. Так, можно нести классические Mastercard Standard, Maestro, Visa Electron и Classic. Взамен выдают премиальные Visa Gold и Mastercard Gold. А вот за «золотые» карточки, равно как и за Mastercard World, причитается уже Visa Platinum. Последнюю наравне с Visa Signature можно поменять на эксклюзивный Mastercard Black Edition.

С новыми карточками «прокачают» и финансовые возможности белорусов. Та же Visa Platinum включает в себя бонусы при броне отелей, бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов, а еще бесплатные консультации у медиков и юристов.

Поменять карточки можно, заполнив заявку через сайт или онлайн-чат Альфа-Банка. Заявки принимают и в отделениях. Каждый желающий может отдать в трейд-ин только одну карточку. Но сделать это могут только клиенты других банков.

«Белорусы стали активнее пользоваться карточками, а их общее количество в стране уже превышает численность населения. Трейд-ин позволит подняться на новый уровень: бесплатно завести премиальную карточку и получать привилегии, которые в сезон отпусков придутся весьма кстати. Новой карточкой можно три года пользоваться бесплатно, так что это еще и солидная экономия для ее владельца», – поясняют в Альфа-Банке.

Карточный трейд-ин стал первым проектом банка, приуроченным к масштабной имиджевой кампании ЛЕТО. Концепт расшифровывается как «летим, едем, треним и отдыхаем», а его миссия – помочь белорусам извлечь из летних месяцев максимум возможностей и привилегий.

 
 
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В Беларуси появился карточный трейд-ин. Альфа-Банк предложил поменять «пластик» любого другого банка на карточку покруче – со статусом Gold, Platinum или Black Edition. И самое...
 
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