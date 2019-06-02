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Белорусский рубль упал ко всем валютам
03.06.2019 15:28 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
На первых торгах лета в Белорусской валютно-фондовой бирже выросли три основные валюты.
Об этом сообщается на
Евро поднялся на 0,38% и составил 2,3474 белорусского рубля.
Доллар вырос на 0,1% и теперь равен 2,101 белорусского рубля.
Российский рубль также пошел вверх на 0,13%. За сотню российских сегодня дают 3,2116 белорусского.
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На первых торгах лета в Белорусской валютно-фондовой бирже выросли три основные валюты. Об этом сообщается на сайте БВФБ 3 июня.
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