Белорусский рубль упал ко всем валютам

На первых торгах лета в Белорусской валютно-фондовой бирже выросли три основные валюты.

Об этом сообщается на сайте БВФБ 3 июня.

Евро поднялся на 0,38% и составил 2,3474 белорусского рубля.

Доллар вырос на 0,1% и теперь равен 2,101 белорусского рубля.

Российский рубль также пошел вверх на 0,13%. За сотню российских сегодня дают 3,2116 белорусского.