Экономическая конъюнктура ухудшилась: предприятия сетуют на неплатежи и дефицит оборотки

Источник материала: Tut.by

Индекс бизнес климата Национального банка, скорректированный на сезонность, несколько замедлил рост: в феврале-апреле 2019 года он снизился на 0,3 процентного пункта по сравнению с показателем за предыдущие три месяца и составил 6,7%, говорится в аналитическом обозрении Нацбанка .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фактический индекс в феврале-апреле составил 9%, что на 14,5 процентного пункта выше показателя за ноябрь 2018 г. — январь 2019 г. Улучшение индекса бизнес-климата в Нацбанке объясняют характерными для начала года высокими оптимистичными ожиданиями респондентов изменения спроса и объемов производства. При этом фактические оценки показателей на протяжении февраля-апреля сохранялись отрицательными.

Аналогичную динамику показывает Сводный индекс экономических настроений, учитывающий специфику каждого вида деятельности, и в большей степени ориентированный на фактические объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, нежели на ожидания респондентов.

Экономическая конъюнктура в феврале-апреле несколько ухудшилась, неблагоприятной ее назвали 45,3% руководителей предприятий (в ноябре 2018 г. — январе 2019 г. — 41,6%), в то же время благоприятной она была для 53% респондентов (57,1%). Экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 69% руководителей предприятий, как плохое — 22,1% (в предыдущем отчетном периоде — 71 и 18,9% соответственно).

По оценкам руководителей предприятий за последние три месяца снижение спроса в целом замедлилось. Баланс ответов по данному вопросу составил минус 7,9% (в предыдущем отчетном периоде — минус 10%), в том числе в промышленности — минус 1,7% (минус 8%). Дальнейшее снижение спроса отметили предприятия торговли (баланс ответов за февраль-апрель составил минус 9,5%), транспорта (минус 10,6%) и строительства (минус 13,7%).

В феврале-апреле, по оценкам руководителей предприятий, несколько замедлилось снижение фактического объема производства (подрядных работ, транспортных услуг, товарооборота): баланс ответов вырос по сравнению с показателем ноября 2018 г. — января 2019 г. на 1,7 процентного пункта и составил минус 7,8%. Аналогичная динамика была характерна для предприятий промышленности (баланс ответов улучшился с минус 6,6% до минус 2,1%). Сокращение физического объема подрядных работ (товарооборота, транспортных услуг) отметили предприятия строительства (баланс ответов снизился до минус 11%), торговли (минус 11,6%) и транспорта (минус 16,3%).

Факторами, ограничивающими рост производства, руководители предприятий назвали недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности (49,3% респондентов), неплатежи потребителей (49,2%), а также дефицит оборотных средств (45,9%) и недостаточный спрос на продукцию (32,6%). Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий-участников мониторинга в феврале — апреле составил 70,6% (тремя месяцами ранее — 72,6%).

На фоне отрицательных оценок объемов производства и спроса в феврале-апреле снизился физический объем реализации: баланс ответов составил минус 8,8% (в ноябре 2018 г. — январе 2019 г. — минус 8%). Значительное сокращение объема введенных в действие объектов констатировали строительные организации (баланс ответов уменьшился с минус 3,4% до минус 12,1%), замедление темпов снижения объема реализации отметили предприятия промышленности (баланс ответов увеличился с минус 10,9 до минус 6,6%). Запасы нереализованных свыше трех месяцев товаров (объектов с нарушением сроков строительства) сокращались в торговле (баланс ответов составил минус 4,5%) и в строительстве (минус 15,7%). Увеличение запасов готовой продукции на своих складах отметили предприятия промышленности (баланс ответов увеличился с минус 0,1% до 6,4%).

Недостаток оборотных средств в феврале-апреле наблюдался у 57,4% предприятий-участников мониторинга (55,7%). В разрезе видов деятельности дефицит оборотных средств отметили 50,8% предприятий торговли, 55,8% предприятий промышленности, 60,4% предприятий транспорта и 67,2% строительных организаций. Влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий большинство руководителей оценили как умеренное (59,5% от общего числа участников опроса).

В феврале-апреле в качестве желаемой курсовой политики 71,4% опрошенных руководителей предприятий высказались за фиксацию курса белорусского рубля на текущем уровне. Укрепление курса рубля предпочли бы 16%, на целесообразность девальвации указали 12,7%.

В мае-июле 2019 г. руководители предприятий ожидают увеличение объемов производства и спроса, рост отпускных цен, увеличение потребности в кредитовании и числа занятых. Кроме того, в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают рост потребительских цен (81,8 процента респондентов) и замедление темпов снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и российскому рублю.