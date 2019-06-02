Очередной жертвой Россельхознадзора стал Гродненский мясокомбинат

Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат» в связи с повторным выявлением хинолонов (дифлоксацина) и первичным выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий:

— СПК «Агрокомбинат «Снов» — выявление незаявленной ДНК кукурузы в консервах из говядины;

— ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» — выявление незаявленного производителем ГМ-сои в кормовом соевом шроте;

— ООО «Александров» — выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованной говядины;

— ОАО «Беллакт» Волковысское — выявление бактерий группы кишечной палочки в пастеризованных сливках (налив, 2 случая);

— СОАО «Ляховичский молочный завод» — выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в пастеризованных сливках (налив);

— «Мозырские молочные продукты» — выявление бактерий рода S. aureus в пастеризованных сливках (налив);

— ОАО «Молодечненский молочный комбинат» — выявление бактерий группы кишечной палочки в кефире;

— «Оршанский мясоконсервный комбинат» — выявление незаявленных ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки;

— СООО «Старфуд» — выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);

— ООО «ЭкспортАльфаГрупп» — выявление незаявленной ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;

— ЧПУП «15 Авеню» — выявление красителей (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося.

Напомним, уже длительное время запреты Россельхознадзора серьезно препятствуют выполнению двухсторонних договоренностей по балансам поставок сельхозпродукции.