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Более 300 военнослужащих, боевая техника и авиация армии России будут участвовать в параде 3 июля

03.06.2019 20:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 300 российских военнослужащих примут участие в военном параде 3 июля в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В пешем парадном расчете пройдут торжественным маршем военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа России.

Также будет задействована новейшая боевая техника ЗВО — в составе механизированной колонны пройдут комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ.

«В воздушном строю над столицей Беларуси продемонстрируют групповую слетанность экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ка-52, многоцелевых истребителей Су-30 и сверхманевренных Су-34», — говорится в сообщении.

В настоящее время военнослужащие, экипажи и боевые расчеты приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации.

Как сообщалось ранее, в военном параде по случаю Дня Независимости 3 июля
примут участие представители иностранных армий восьми государств. Начнется парад в 21.00 «с воздушного эшелона, и завершится механизированной колонной».

 
Теги: Минск
 
 
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«В воздушном строю над столицей Беларуси продемонстрируют групповую слетанность экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ка-52, многоцелевых...
 
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