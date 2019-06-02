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Более 300 военнослужащих, боевая техника и авиация армии России будут участвовать в параде 3 июля
03.06.2019 20:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 300 российских военнослужащих примут участие в военном параде 3 июля в Минске. Об этом
В пешем парадном расчете пройдут торжественным маршем военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа России.
Также будет задействована новейшая боевая техника ЗВО — в составе механизированной колонны пройдут комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ.
«В воздушном строю над столицей Беларуси продемонстрируют групповую слетанность экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ка-52, многоцелевых истребителей Су-30 и сверхманевренных Су-34», — говорится в сообщении.
В настоящее время военнослужащие, экипажи и боевые расчеты приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации.
Как сообщалось ранее, в военном параде по случаю Дня Независимости 3 июля
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«В воздушном строю над столицей Беларуси продемонстрируют групповую слетанность экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ка-52, многоцелевых...
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