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В РФ рассказали, как будут компенсировать потери от грязной нефти

03.06.2019 21:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Участники переговоров по решению проблемы поступления грязной нефти пришли к общему пониманию принципов, по которым Россия будет выплачивать компенсации. Однако о конкретных суммах стороны пока не говорили.

Как сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, 3 июня завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и компаниями-грузополучателями, который российский чиновник назвал «достаточно эффективным»

«Все стороны, все участники его завизировали, что является достаточно важным моментом. Мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята, конкретные суммы сегодня не обсуждали, потому что для этого еще слишком рано. Но процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами», - отметил Сорокин.

При этом, стороны пока не обсуждали суммы компенсации: им еще предстоит большая работа по определению конкретных сумм индивидуально для каждого грузополучателя и грузоотправителя.

«Естественно, будут учитываться разумные обоснованные издержки, которые стороны понесли, но это дело грузополучателя и грузоотправителя - договориться о разумной сумме», - сказал замминистра. Он добавил, что суммы у всех пострадавших будут разные, так как они зависят от множества факторов, пишет ТАСС.

«Мы довели общий принцип для всех участников, соответственно, все понимают, как это будет рассчитываться», - пояснил он, добавив, что чиста нет поступит на границу между Беларусью и Польшей 9 июня, а после этой даты российская сторона будет ждать от иностранных коллег информации о возможности приниматься чистую нефть дальше в Европе.

Напомним, ранее вице-президент компании Сергей Андронов сообщил, что общий объем некондиционной нефти, которая «ушла» из России составляет 3 млн тонн.  

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

 
 
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Участники переговоров по решению проблемы поступления грязной нефти пришли к общему пониманию принципов, по которым Россия будет выплачивать компенсации. Однако...
 
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