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Россельхознадзор снова ограничил поставки из Беларуси

03.06.2019 18:37 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ограничения введены на поставки в РФ продукции с Гродненского мясокомбината.

Об этом сообщается на сайте российского надзорного ведомства 3 июня.

Меры приняты в связи с повторным обнаружением запрещенных веществ в колбасе комбината.

Федеральная служба сообщает также о введении усиленного режима лабораторного контроля в отношении 11 белорусских производителей.

Среди компаний, на которых распространяются санкции:

СПК «Агрокомбинат «Снов» и ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» - из-за незаявленной ДНК кукурузы в продуктах;

В продукции предприятий ОАО «Беллакт» Волковысское, ОАО «Молодечненский молочный комбинат», КПУП «Мозырские молочные продукты» выявили кишечную палочку;

ОАО «Ляховичский молочный завод» - обнаружили кишечную палочку и превышенное количество запрещенных микроорганизмов. В списке также другие производители.

Напомним, в конце апреля Россельхознадзор обвинил Беларусь в использовании незаконной схемы перевозки свежих яблок и раскритиковал работу фитосанитарной службы Беларуси.

Кроме того, евдомство с 12 апреля запретило ввозить яблоки из Беларуси

11 апреля Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком правительства и сравнил с санкциями многочисленные ограничения, которые вводит Россия в последнее время в отношении белорусской продукции. «Нам выкручивают руки», - заявил президент.

10 апреля Россельхознадзор сообщил о вводе запрета на ввоз на территорию России груш и яблок из Беларуси. Решение на ограничение поставок яблок и груш принято в связи с тем, что из Беларуси продолжает поступать продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами. Меры будут действовать до того времени, когда ситуация будет урегулирована, сообщало тогда ведомство.

Однако Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает, что запрет на поставки в Россию белорусских яблок и груш будет снят.

 
 
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Ограничения введены на поставки в РФ продукции с Гродненского мясокомбината. Об этом сообщается на сайте российского надзорного ведомства 3 июня.
 
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