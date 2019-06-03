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Россельхознадзор снова ограничил поставки из Беларуси
03.06.2019 18:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Ограничения введены на поставки в РФ продукции с Гродненского мясокомбината.
Об этом
Меры приняты в связи с повторным обнаружением запрещенных веществ в колбасе комбината.
Федеральная служба сообщает также о введении усиленного режима лабораторного контроля в отношении 11 белорусских производителей.
Среди компаний, на которых распространяются санкции:
СПК «Агрокомбинат «Снов» и ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» - из-за незаявленной ДНК кукурузы в продуктах;
В продукции предприятий ОАО «Беллакт» Волковысское, ОАО «Молодечненский молочный комбинат», КПУП «Мозырские молочные продукты» выявили кишечную палочку;
ОАО «Ляховичский молочный завод» - обнаружили кишечную палочку и превышенное количество запрещенных микроорганизмов. В списке также другие производители.
Напомним, в конце апреля Россельхознадзор
Кроме того, евдомство с 12 апреля
11 апреля Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком правительства и
10 апреля Россельхознадзор
Однако Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси
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Ограничения введены на поставки в РФ продукции с Гродненского мясокомбината. Об этом сообщается на сайте российского надзорного ведомства 3 июня.
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