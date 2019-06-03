Лукашенко уволил двух судей из-за проступков

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко уволил двух судей в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе. Это следует из указа № 209 от 31 мая 2019 года.

Татьяна Черкас отстранена от должности председателя и судьи суда Партизанского района Минска. Александр Шилин лишился поста председателя суда Свислочского района Гродненской области

В 2011 году Черкас (на тот момент судья суда Фрунзенского района Минска) попала в список лиц, которым был запрещен въезд на территорию Евросоюза. Она пострадала из-за приговоров оппозиционным активистам.

По словам председателя Верховного суда Валентина Сукало, в 2018 году 46 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть — лишились своих должностей, а один судья был привлечен к уголовной ответственности.

За последние несколько лет шесть судей были осуждены за коррупцию. «Парадоксально: суды выносят вердикты по коррупционным преступлениям и в то же время отдельные судьи сами нарушают закон», — недоумевал Лукашенко.