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Лукашенко уволил двух судей из-за проступков
04.06.2019 00:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко уволил двух судей в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе. Это следует из
Татьяна Черкас отстранена от должности председателя и судьи суда Партизанского района Минска. Александр Шилин лишился поста председателя суда Свислочского района Гродненской области
В 2011 году Черкас (на тот момент судья суда Фрунзенского района Минска)
По словам председателя Верховного суда Валентина Сукало, в 2018 году 46 судей
За последние несколько лет шесть судей
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Александр Лукашенко уволил двух судей в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе. Это следует из указа № 209 от 31 мая...
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