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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие международной специализированной выставки "Белагро-2019" состоится сегодня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Участие в выставке примут более 550 компаний из 29 стран (Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция).

На открытой площадке можно будет ознакомиться с современной сельскохозяйственной техникой (более 300 образцов). В частности, широко будет представлена техника для внесения удобрений и защиты растений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля и овощей. Сельскохозяйственная продукция, машины, оборудование будут демонстрироваться в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством продукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением. Параллельно с белорусскими производителями сельскохозяйственной техники свои разработки продемонстрируют зарубежные компании. Традиционно будет проходить и выставка ретро-техники.

Одной из главных новинок нынешнего года станет инновационная экспозиция "Экспериментальное поле". Сорта зерновых культур здесь были посеяны в сентябре 2018 года. На выставке можно будет увидеть, сравнить и оценить всходы экспериментальных сортов озимой пшеницы, тритикале, ржи и ячменя, которые представят НПЦ НАН Беларуси по земледелию, а также немецкие компании.

Ежегодно "Белагро" становится одной из главных площадок для деловых переговоров. Нынешнюю выставку посетят более 30 официальных делегаций из разных стран. Широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов с точки зрения экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы можно будет обсудить на тематических конференциях и семинарах.

Программа наполнена практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. В частности, в дни выставки пройдут дегустационный конкурс "Чемпион вкуса", конкурс на лучшую племенную корову, конкурс "Лучший пахарь", открытый аукцион по продаже племенных животных, выставка сельскохозяйственных животных и другие мероприятия.

29-я международная специализированная выставка "Белагро-2019" пройдет 4-9 июня. Ее организатором выступает ЗАО "Минскэкспо", соорганизатором - IFW-expo. Выставка организована при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.

Помимо "Белагро-2019" во время Белорусской агропромышленной недели с 4 по 9 июня в Минском районе пройдут международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-