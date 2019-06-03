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Исследование Mastercard Sound Index: в Европе назревает бум индустрии звука
04.06.2019 09:50 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Mastercard впервые провела исследование Sound Index, в котором изучила популярность аудиопродукции в Европе. В опросе участвовали более 6 тысяч респондентов из 12 стран. Результаты показали, что европейцы проводят за прослушиванием музыки, подкастов и аудиокниг около 2-х часов в день – суммарно 32 дня в году.
По данным Mastercard Sound Index, в Европе назревает бум индустрии звука: расходы на развлекательные аудиопродукты выросли на 19% за прошедшие 12 месяцев и в среднем составляют 212 евро в год на человека. Мужчины выделяют на аудиоконтент на 73 евро в год больше, чем женщины.
Около половины респондентов (48%) ежедневно пользуются наушниками. При этом больше всего времени в наушниках проводят миллениалы – 1 час и 53 минуты в день.
Результаты опроса также выявили, что европейцы используют устройства с голосовым управлением для прослушивания музыки (31%), радио (23%) и поисковых запросов (13%). Каждое третье (30%) домохозяйство в Европе владеет хотя бы одной умной колонкой. 21% технически подкованных европейцев уже совершали покупки, используя активацию голосом. Большинство из них отметили, что пользовались этой услугой за неделю до опроса.
36% опрошенных заявили, что в ближайшие пять лет планируют приобщиться к голосовому шопингу. Согласно последним прогнозам, глобальный рынок разговорной коммерции вырастет до 40 млрд долларов к 2022 году.
Исследование Mastercard Sound Index выявило, что аудиоконтент охотнее слушают весной и летом – когда световые дни становятся длиннее. 66% респондентов делают это во время пробежек или занятий спортом на свежем воздухе. Также результаты показали, что взрослые европейцы, у которых мало свободного времени, становятся асами в многозадачности – они слушают музыку, подкасты или аудиокниги в дороге (81%) или во время уборки дома (74%).
В среднем по Европе женщины слушают музыку дольше мужчин, но лишь на 3 минуты в день – 131 минуту, в то время как мужчины – 128.
Аудиокниги особенно популярны среди европейцев от 25 до 34 лет, а бумажные книги предпочитают люди от 55 лет и старше.
Mastercard Sound Index показывает, что звук приобретает все большее значение в современном мире. Большинство респондентов отметили, что прослушивание аудиоконтента помогает тренироваться (68%) и быть более продуктивными (71%). А четверо из пяти опрошенных сказали, что музыка делает их счастливее.
Европейцы отмечают, что звуки природы, например, пение птиц, помогают успокоиться (74%) и снизить уровень стресса и тревожности (77%). Пение птиц, шум волн и дождя за окном были признаны самыми приятными для человеческого слуха звуками. Также были названы шелест листвы на ветру, игра на пианино и треск костра.
«Слуховые рецепторы – это двери, через которые лежит путь к сердцам людей по всему миру, и сейчас, как никогда ранее, стремительно развивается тренд на прослушивание различного аудиоконтента, – комментирует Роуз Бомон, старший вице-президент по развитию бизнеса и европейским коммуникациям Mastercard. – Мы наблюдаем взрыв популярности аудиопродуктов, от подкастов до умных колонок: сегодня звук стал компаньоном номером один для многозадачных людей. Учитывая этот тренд, мы провели большую работу по созданию собственной
Технологии оказывают большое влияние на концентрацию нашего слухового внимания: в Европе самыми узнаваемыми звуками, как показывает исследование, стали звуки уведомлений, рингтонов и вибрации телефона. 38% опрошенных заявили, что способны узнать бренд, услышав его мелодию, а 57% – что могут определить фильм по саундтреку.
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Об исследовании
Исследование Mastercard Sound Index проводилось на основе опроса 6500 человек среди взрослой аудитории в 12 европейских странах в мае 2019.
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Mastercard впервые провела исследование Sound Index, в котором изучила популярность аудиопродукции в Европе. В опросе участвовали более 6 тысяч респондентов из 12 стран.
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