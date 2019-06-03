Какие крупнейшие польские компании вкладывают деньги в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Число польских компаний, инвестирующих в белорусскую экономику, продолжает увеличиваться. Из 200 крупнейших польских бизнесов, которые вошли в недавно опубликованный изданием Wprost рейтинг , 15 имеют на территории Беларуси заводы, представительства и франчайзи, подсчитало «Завтра твоей страны».

Несмотря на сокращение в первом квартале этого года почти на 15% поставок товаров в Беларусь, Польша сохранила место в пятерке крупнейших импортеров.

Объем поставок польской продукции в январе-марте 2019 года составил 272,8 млн долларов (темп – 86,6% к аналогичному периоду прошлого года). Превзошли польских экспортеров только Россия (5053,9 млн долларов), Китай (790,6 млн долларов), Германия (377, 5 млн долларов) и Украина (356,4 млн долларов).

В перечень польских товаров, востребованных белорусскими потребителями, входят одежда, лекарства, гигиенические товары, мебель. Производство некоторых видов продукции локализовано на территории Беларуси.

В мае этого года влиятельный польский журнал Wprost на основании финансовых показателей составил топ-200 крупнейших польских компаний.

Его возглавил топливно-энергетический концерн PKN Orlen. Из этого списка «голубых фишек» польской экономики уже 15 бизнесов имеют на территории Беларуси компании-резиденты и франчайзи.

Топ-15 польских компаний с бизнесами в Беларуси

Место в рейтинге 200 крупнейших компаний Польши -2019 Компания Отрасль Актив (ы) в Беларуси 22 LPP Производство и торговля одеждой Магазины одежды 28 PLL LOT Транспорт Представительство, авиауслуги 51 Itaka Holding Туризм Офисы продаж 55 Polpharma Производство лекарств Представительство, оптовая торговля 56 TZMO Производство гигиенических товаров Представительство, оптовая торговля 76 Wielton Производство прицепов и полуприцепов Велтон бай, оптовая торговля 90 Black Red White Производство мебели БРВ-Брест, Торговая компания БРВ, производство мебели, магазины 92 Unibep Строительство Представительство, строительные услуги 113 Com40 Производство мебели Делком40, производство мебели 153 Asseco Poland S IT Представительство R-Style Softlab, IT-услуги 157 OT Logistics Логистика ОТ Логистик Бел, логистический центр 177 Sanok Rubber Company Производство резиновых изделий Стомил Санок БР, производство резиновых изделий 185 Redan Торговля одеждой Магазины 186 Grupa Meblowa Szynaka Производство мебели Шинака Мебель Бел, производство мебели 190 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Производство красок Снежка-БелПол, производство красок