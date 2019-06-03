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Какие крупнейшие польские компании вкладывают деньги в Беларусь

04.06.2019 09:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число польских компаний, инвестирующих в белорусскую экономику, продолжает увеличиваться. Из 200 крупнейших польских бизнесов, которые вошли в недавно опубликованный изданием Wprost рейтинг, 15 имеют на территории Беларуси заводы, представительства и франчайзи, подсчитало «Завтра твоей страны».  

Несмотря на сокращение в первом квартале этого года почти на 15% поставок товаров в Беларусь, Польша сохранила место в пятерке крупнейших импортеров.

Объем поставок польской продукции в январе-марте 2019 года составил 272,8 млн долларов (темп – 86,6% к аналогичному периоду прошлого года). Превзошли польских экспортеров только Россия (5053,9 млн долларов), Китай (790,6 млн долларов), Германия (377, 5 млн долларов) и Украина (356,4 млн долларов).

В перечень польских товаров, востребованных белорусскими потребителями, входят одежда, лекарства, гигиенические товары, мебель. Производство некоторых видов продукции локализовано на территории Беларуси.

В мае этого года влиятельный польский журнал Wprost на основании финансовых показателей составил топ-200 крупнейших польских компаний.

Его возглавил топливно-энергетический концерн PKN Orlen. Из этого списка «голубых фишек» польской экономики уже 15 бизнесов имеют на территории Беларуси компании-резиденты и франчайзи.

Топ-15 польских компаний с бизнесами в Беларуси

Место в рейтинге 200 крупнейших компаний Польши -2019

Компания

Отрасль

Актив (ы) в Беларуси

22

LPP

Производство и торговля одеждой

Магазины одежды

28

PLL LOT

Транспорт

Представительство, авиауслуги

51

Itaka Holding

Туризм

Офисы продаж

55

Polpharma

Производство лекарств

Представительство, оптовая торговля

56

TZMO

Производство гигиенических товаров

Представительство, оптовая торговля

76

Wielton

Производство прицепов и полуприцепов

Велтон бай, оптовая торговля

90

Black Red White

Производство мебели

БРВ-Брест, Торговая компания БРВ, производство мебели, магазины

92

Unibep

Строительство

Представительство, строительные услуги

113

Com40

Производство мебели

Делком40, производство мебели

153

Asseco Poland S

IT

Представительство R-Style Softlab, IT-услуги

157

OT Logistics

Логистика

ОТ Логистик Бел, логистический центр

177

Sanok Rubber Company

Производство резиновых изделий

Стомил Санок БР, производство резиновых изделий

185

Redan

Торговля одеждой

Магазины

186

Grupa Meblowa Szynaka

Производство мебели

Шинака Мебель Бел, производство мебели

190

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka

Производство красок

Снежка-БелПол, производство красок
 
Теги: Брест
 
 
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И сколько наторговали польские производители в нашей стране.
 
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