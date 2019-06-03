Нулевая толерантность. Шесть отличительных особенностей пивной Чехии от Беларуси?

Источник материала: Tut.by

Чехию называют одной из законодательниц пивной моды в Европе. В Беларуси пивзаводы находятся в тени производителей крепкого алкоголя. Воспользовавшись предоставленной возможностью? мы попытались найти ключевые отличия пивной индустрии Чехии от Беларуси. Тем более сравнивать вполне уместно, учитывая практически одинаковое количество населения в двух странах.





Емкость рынка

Чешские пивоваренные компании в 2018 году произвели рекордные 2,13 млрд литров пива. Годовой прирост составил 4,7%. Сами чехи выпили львиную часть изготовленного пенного напитка — 1,65 млрд литров. Таким образом, на каждого жителя страны пришлось в среднем по 141 литру пива, что на три литра больше, чем годом ранее.

Впрочем, Чехии удалось установить национальный рекорд во многом за счет увеличения на 11,8% поставок на экспорт. За рубеж было поставлено 520 млн литров пива, что также является лучшим результатом в истории и составляет около 25% от объема производства. Вырос экспорт чешского пива в Словакию (на 14%), в Германию (на 9%), в Венгрию (на 60%). За пределами ЕС больше всего чешского пива выпили жители России. Экспорт в РФ увеличился сразу на 54% по сравнению с предыдущим годом и составил 37,5 млн литров. Этому во многом способствовал чемпионат мира по футболу.

Импорт пива в Чехию вырос на 18,3% до 39,5 млн литров и составил менее 2,5% от общего внутреннего потребления. В нем традиционно доминирует пиво из Польши, Венгрии, Бельгии и Мексики.



Фото: Reuters

Структура белорусской пивной промышленности несколько отличается. В 2018 году в стране производство пива выросло на 0,9% до 472,8 млн литров. На экспорт было поставлено 92 млн литров, что на 23,4% меньше по сравнению с 2017 годом. Беларусь импортировала 93 млн литров пенного напитка (+11,7%). Белорусские власти много лет пытаются снизить долю импортного пива на рынке и нарастить экспорт, который бы перекрывал поставки из-за рубежа. Получается с переменным успехом. Потребление пива в Беларуси, согласно расчетам концерна «Белгоспищепром», составило 54 литра в год на душу населения.

Кто производители?

Как известно, на пивном рынке Беларуси основными производителями являются четыре компании: государственная «Криница», «Пивзавод Аливария» (принадлежат датской группе компаний Сarlsberg), «Лидское пиво» (финская Olvi) и «Бобруйский бровар» (группа компаний Oasis). Помимо них есть еще «Бресткое пиво», «Полоцкие напитки и концентраты», «Двинский бровар» и около 20 мини-пивоварен.

На конец 2018 года число пивоварен в Чехии превысило 440. Из них 45 — промышленные пивоварни, более 160 — мини-пивоварни, остальное — рестораны-пивоварни.

Небольшие пивоварни сетуют, что власть на рынке захватили транснациональные корпорации. Пока что «чешский паспорт» удалось сохранить лишь пивзаводу Budějovický Budvar — он принадлежит государству. Pivovary Staropramen контролируется североамериканской Molson Coors, Krušovice — Heineken.



Объем пивного рынка в Чехии оценивается в не менее 6 млрд евро

В 2017 году одну из самых известных и крупных пивоваренных компаний не только в Чехии, но и во всей Европе Plzeňský Prazdroj купила японская группа Asahi. Японцы заплатили 7,3 млрд евро за активы компании SABMiller в Чехии, Польше (Tyskie и Lech), Венгрии (Dreher), Словакии (Topvar) и Румынии (Ursus). Самый ценный и крупный актив это Plzeňský Prazdroj. Теперь к Asahi относятся такие чешские бренды, как Pilsner Urquell, Gambrinus. Velkopopovicky Kozel, Radegast.





Эксперты считают, что число малых производителей пива будет только расти и в ближайшее десятилетие достигнет тысячи. В Чехии мини-пивоварнями считаются те, кто производит менее 1 млн литров в год. Таким образом, одна пивоварня приходится на 20 тысяч жителей, а это значит, что в Чехии пивоварен на душу населения больше, чем в Германии, где одна пивоварня — на 50 тысяч населения. Как рассказали в одной из мини-пивоварен, которая находится на территории ресторана, производством пива занимаются «2 с половиной человека», а 88% продукции реализуется в близлежащих населенных пунктах.

Хозяин ресторана-пиворни в местечке Хише в 40 километрах от Карловых Вар Владимир Лажанский в 90-х взял кредит и выкупил замок XII века. Таким образом он восстановил семейный бизнес. Род Лажанских владел замком Chyše с 1766 по 1945 год, когда он был конфискован и задействован под государственные нужды.





Предприниматель сам живет в замке и приютил в большие апартаменты главного пивовара, которому еще платит зарплату в 1400 евро. В 2007 году Лажанский восстановил старинную пивоварню и освоил ресторанный бизнес. В год туристический объект посещает около 20 тысяч человек.



В Праге на факультете пищевой и биохимической технологии Химико-технологическом университета готовят профессиональных пивоваров. Там есть специальная лаборатория-пивоварня, где гостям предлагают продегустировать некоторые работы студентов. Фото: vscht.cz

Солод

Формула производства пива очень проста: солод, хмель, чистая без примесей вода, а также особая технология и оборудование. Все эти категории, как отдельный подбизнес, активно развиваются. Основные сырьевые составляющие пива — солод и хмель — производятся в Чехии в большом количестве. Ряд средних и малых предприятий делают оборудование для пивной промышленности.





Беларусь в этом плане можно сопоставлять лишь по одной категории — солод.

Годовая производственная мощность госпредприятия «Белсолод» составляет около 120−130 тысяч тонн. На экспорт поставляется около 50% продукции. Власти поддерживают производителя-монополиста в части льготных кредитов и бюджетных ссуд и регулирования цен на сырье. Ранее в Белгоспищепроме обосновывали сохранение статус-кво небольшим объемом внутреннего рынка и необходимым эффектом масштаба.

В Чехии в этом плане все несколько иначе. В 2018 году там было произведено 547,5 тыс. тонн солода. Экспорт вырос в годовом исчислении на 4,8% до 248 тыс. т. Страна занимает пятое место по производству солода в Европе и 2% мирового рынка.

На результаты чешской солодовенной промышленности в прошлом году повлияла теплая погода, которая привела к снижению урожая пивоваренного ячменя, но также к увеличению спроса на солод. Качество ячменя было отмечено главным образом более высоким содержанием белка (а превышение определенных параметров плохо влияет на конечный продукт) и, в некоторых областях, более мелкими зернами.

В Чехии работает 28 солодовен. Поставщики солода контактируют с фермерами, которые занимаются выращиванием пивоваренного ячменя.

— В Чехии 3 млн га пахотных земель. Из них свыше 90% находится в частной собственности. Из этих 90% свыше 70% сдается в аренду фермерам. Средние фермерские хозяйства работают на площади 170 га. 7 крупнейших предприятий владеет 65% пахотных земель. Проявляется тенденция к консолидации и концентрации аграрного рынка, — рассказал представитель компании Sladovny Soufflet, которая закупает у фермеров ячмень. Хозяйства получают от Sladovny Soufflet семена, удобрения и консультации.

«Цена на ячмень определяется биржевыми котировками. Фермер продает по той цене, которая ему нравится», — сказали в Sladovny Soufflet.

Там признались, что в прошлом году «была большая проблема с содержанием белка в ячмене». У поставщиков солода имелись нарекания от пивзаводов, но «у них не было возможности закупить солод в другой стране». Помимо цены пивоварам связывал руки бренд České pivo. С 2008 года пивовары используют защищенное географическое наименование «Чешское пиво» — это означает, что пиво сварено в Чехии по традиционной технологии и из чешского сырья.



В Чехии хмель выращивают на территории 5 тысяч гектаров, этим занимаются 112 хозяйств. В 2018 году урожай хмеля сократится примерно на треть до 4,7 тыс. тонн. В компании Bohemia Hop, одном из крупнейших поставщиков хмеля, пояснили, что строят хозяйствам конструкции для выращивания хмеля, поставляют машины для уборки и сортировки, а также технику для опрыскивания как профилактику от вредителей. «Потом мы же покупаем этот хмель, перерабатываем его и продаем заказчикам. Мы поставляем хмель на все континенты, за исключением Антарктиды», — сказали в компании. Там отметили, что в Жатецком регионе уникальный климат. Bohemia Hop пробовала выращивать традиционный жатецкий красный сорт в Японии, Китае, но там хмель не прижился.

Тара

Любопытна и еще одна чешская особенность — тара, в которую разливают пиво. По итогам 2018 года, 40% произведенной продукции было разлито в бутылки, 34% — кеги и бочки, ПЭТ — 12%, жестяные банки — 11%, цистерны — 3%. В Беларуси ПЭТ-бутылки занимают долю в 75%.

В 2017 году в Чехии вступил в силу закон о запрете курения в ресторанах и барах. Это обернулось ростом продаж пива в ПЭТ-бутылках. Впрочем, за прошлый год этот показатель опять сократился на фоне роста потребления в целом.





«Растущий интерес к чешскому пиву за рубежом так же хорош, как и на нашем внутреннем рынке. Напротив, плохой новостью является продолжающийся сдвиг потребления от пабов к домашним хозяйствам. Это не приносит пользы нашей пивной культуре и чешской экономике», — считает председатель Чешской ассоциации пивоваров и солодовен Франтишек Шамаль.

Акцизы и реклама

Белорусские пивовары периодически сетуют на госрегулирование. По их мнению, сдерживают развитие рынка жесткие ограничения рекламы пива и акцизная политика, которая благоволит в большей степени крепкому алкоголю.

Акцизная политика на пиво в Чехии складывается из ряда показателей, но к ней у властей аккуратное отношение. На этот счет все любят в шутку цитировать Ярослава Гашека и его «Похождения бравого солдата Швейка»: «В Праге ни одно правительство не продержится и дня, если поднимет цену на пиво!». В Чехии водка, сливовица стоят в 8−10 раз дороже пива. В Беларуси разница в 4−5 раз. Такие цены — результат государственной политики. Через акцизы рынок алкоголя регулируется в пользу слабоалкогольных напитков. Вместе с тем доходы бюджета Чехии от акцизов на пиво стабильные. За 2018 год это было около 200 млн евро.

Вообще, в отношении пива чешское правительство исходит из национальной традиции. В Чехии хмельной напиток отнесен к продуктам питания. Точнее это алкогольный напиток, но не спиртное — спиртной напиток должен содержать 15 и больше градусов. Нередко пиво в народе называют жидким хлебом.



Фото: Reuters

— Встречи за пивом — это традиционный способ времяпровождения чехов, — говорит заместитель министра сельского хозяйства Чехии Иржи Шир. — У нас употребляют и крепкие спиртные напитки, но это, как правило, связано с чрезвычайными событиями и праздниками. Чешская традиционная кухня содержит много сытной и тяжелой пищи. Например, мясо с квашеной капустой и кнедликами. А пиво как раз таки способствует хорошему пищеварению.

Что касается рекламы пива в Чехии, то особых ограничений нет. По крайней мере, местные эксперты не смогли ничего этакого вспомнить, кроме запрета на откровенную пропаганду и пользу от пития пива.

Ограничения

В Чехии действует политика нулевой толерантности в отношении употребления алкоголя за рулем, поэтому даже после одного бокала пива водитель будет обязан пересесть на общественный транспорт. Иначе ему грозит весомый штраф либо лишение прав.

— Сегодня водительские права являются важным условием получения хорошей работы, — говорит Шир. — Мы заинтересованы в повышенном производстве и продажах пива, но и в добропорядочном поведении граждан. Пивовары тоже к этому относятся ответственно и стараются пропагандировать умеренное потребление пива. Рекламные кампании мы стараемся нацеливать на молодежь. Например, если отправляетесь веселиться, то выберите трезвого водителя. В целом государство совместно с Союзом пивоваров проводит серьезную кампанию по формированию здорового образа жизни и ответственного пития.



В 2018 году местные пивовары увеличили производство безалкогольного пива на 7,3% до 62 млн литров. Фото: slavkovskypivovar.cz

Впрочем, в Чехии достаточно скептиков относительно проводимой государством политики по потреблению алкоголя. Они ссылаются на следующие цифры. Чехия в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится на третьем месте по потреблению алкоголя на душу населения с результатом 14,4 литра, уступая лидерство Молдове и Литве. Беларусь оказалась в этом рейтинге на 27-м месте. У нас на одного человека выпивают 11,2 литра. Эксперты уже оценивали данный рейтинг и сделали свои выводы. В Чехии считают, что в стране нет пивного алкоголизма. Хотя, по данным ВОЗ, в структуре потребления пиво, занимает 56%.

Международные организации, в том числе ВОЗ, рекомендовали Чехии повысить акцизы и соответственно цены на алкоголь, чтобы уровень его потребления сократился. Еще одним шагом может стать ужесточение правил для рекламы спиртного. Плюс властям рекомендуют увеличить финансирование профилактики алкоголизма. Отраслевые союзы опасаются данных ограничений, поскольку действующие нормы — запрет курения в ресторанах и электронный учет выручки — негативно подействовал на пивную экономику.

Впрочем, за 3 дня насыщенных поездок по Чехии корреспонденту TUT.BY на глаза попался лишь один гражданин с признаками алкогольного опьянения. При том, что многие чехи не чураются употреблять пенный напиток с самого утра.

По данным ВОЗ за 2016 год, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Чехии составляет 79,2 лет (это 31-е место среди 183 стран). Беларусь находится на 81-м месте с результатом на 5 лет меньше, чем в Чехии.

P.S.TUT.BY выражают благодарность за помощь в подготовке материала Министерству сельского хозяйства Чешской Республики и посольству Чешской Республики в Минске, организовавшим проект по поддержке экономической дипломатии (ПРОПЭД-PROPED).