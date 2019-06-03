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«Участок непонятно как попал в береговую зону». Минчанин оказался заложником бюрократии и не может продать дом
04.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Частный дом в пригороде Минска – это не только возможность быстро добраться до цивилизации, но и постоянное волнение за судьбу своей собственности. А вдруг прямо на твоих клумбах кто-то решит построить метро или многоэтажку, либо вообще задним числом объявит твой участок «прибрежной» зоной? Именно такой случай произошел с нашим читателем из Сеницы. Из-за изменений границ береговой линии его дом теперь нельзя ни реконструировать, ни продать.
"У нас уже был покупатель"
«У нас есть дом на Сеницком водохранилище. Каждый, кто хоть раз ехал из Минска в сторону Слуцка, знает это место. Водохранилище – справа за кольцевой, там, где церковь, – рассказывает Юрий, – Так как дом деревенский и уже довольно старый, мы решили его продать. Дело с продажей шло небыстро. Мы выставили объявление в 2014 году, а покупатель на дом нашелся всего несколько месяцев назад».
Наш читатель говорит, что покупатель уже внес задаток и был готов оформлять сделку, как после визита в райисполком неожиданно выяснилось, что продаваемый участок с 2015 года находится в береговой зоне. Как он туда попал, и почему об этом не оповестили собственника – в исполкоме не пояснили. Однако, отметили, что теперь на дом наложены некоторые ограничения. Например, его нельзя реконструировать, сносить и затевать на его месте новое строительство. Когда желающий приобрести домик у воды узнал об этом нюансе, сделка была сорвана.
«Конечно, мы были шокированы таким поворотом событий, – продолжает свой рассказ Юрий, – Стали выяснять, и оказалось, что в эту прибрежную полосу внесли только наш, крайний, дом. Остальные участки, которые также размещены на берегу Сеницкого водохранилища, туда не попали».
Не понимая, что им теперь делать с домом, который нельзя продать или отремонтировать, собственники стали искать иные варианты. Ответ нашелся быстро – знающие люди подсказали, что, обратившись в Министерство природных ресурсов, береговую линию можно перенести. Выяснилось, что это – довольно распространенная практика. При этом, естественно, не бесплатная.
«Мы решили попробовать пойти этим путем. Обратились в Министерство природных ресурсов и окружающей среды, заказали проект и согласование переноса прибрежной полосы для всего Сеницкого водохранилища – поясняет наш собеседник, – Заплатили за это 2,5 тысячи рублей и через три месяца хождения по кабинетам и сбора подписей получили положительное заключение по проекту корректировки».
Решение нашли, но потом оказалось, что этого мало
Однако, как оказалась, радоваться было рано. Финальной точкой в этом деле должно было стать решение райисполкома, но именно в этой инстанции процесс опять застопорился. Из райисполкома собственнику пришел письменный ответ о том, что запрос рассмотрен, но решение по нему выносить пока не будут. Мол, требуется еще юридическая экспертиза, да и вообще – возможно, в конце года переносить прибрежную полосу будут по всему Минскому району.
«Как мы поняли, в райисполкоме решили «не вставать два раза», – возмущается Юрий, – Да, через год-другой подобное решение может быть и будет вынесено, но нам-то сейчас что делать? Для них это просто формальность, а для нас – время, деньги, какие-то жизненные планы. Мы объясняли, что проект уже готов, что им даже не придется тратить бюджетные деньги на проведение согласования (мы за все уже заплатили), нужно только вынести решение, но нас не хотят слушать. Ждите и все».
Вы будете смеяться, но совсем недавно собственникам дома по улице Набережной стали приходить письма с требованием провести… реконструкцию принадлежащего им жилого строения в связи со IIЕвропейскими играми. Дело в том, что старый дом у водохранилища могут заметить иностранные болельщики, а это грозит неприглядными фотографиями в интернете и как следствие, большими неприятностями для райисполкома.
«Получается, с одной стороны от нас требуют реконструировать дом, а с другой стороны – именно это же нам и не разрешают, – удивляется наш читатель, – У нас есть покупатель, которой готов купить дом, есть согласованный проект Министерства природных ресурсов, но при этом мы связаны по рукам и ногам. Выходит, мы пошли законным путем, сэкономили бюджет района и теперь не можем ничего добиться».
В настоящий момент собственники дома продолжают переписку с районными властями и готовят обращения в вышестоящие инстанции. REALT.BYбудет следить за ситуацией.
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«Участок непонятно как попал в береговую зону». Минчанин оказался заложником бюрократии и не может продать дом
Частный дом в пригороде Минска – это не только возможность быстро добраться до цивилизации, но и постоянное волнение за судьбу своей собственности. А вдруг прямо...
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