«Участок непонятно как попал в береговую зону». Минчанин оказался заложником бюрократии и не может продать дом

"У нас уже был покупатель"

«У нас есть дом на Сеницком водохранилище. Каждый, кто хоть раз ехал из Минска в сторону Слуцка, знает это место. Водохранилище – справа за кольцевой, там, где церковь, – рассказывает Юрий, – Так как дом деревенский и уже довольно старый, мы решили его продать. Дело с продажей шло небыстро. Мы выставили объявление в 2014 году, а покупатель на дом нашелся всего несколько месяцев назад».

Наш читатель говорит, что покупатель уже внес задаток и был готов оформлять сделку, как после визита в райисполком неожиданно выяснилось, что продаваемый участок с 2015 года находится в береговой зоне. Как он туда попал, и почему об этом не оповестили собственника – в исполкоме не пояснили. Однако, отметили, что теперь на дом наложены некоторые ограничения. Например, его нельзя реконструировать, сносить и затевать на его месте новое строительство. Когда желающий приобрести домик у воды узнал об этом нюансе, сделка была сорвана.

«Конечно, мы были шокированы таким поворотом событий, – продолжает свой рассказ Юрий, – Стали выяснять, и оказалось, что в эту прибрежную полосу внесли только наш, крайний, дом. Остальные участки, которые также размещены на берегу Сеницкого водохранилища, туда не попали».

Справка Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны. (Водный кодекс РБ)

Не понимая, что им теперь делать с домом, который нельзя продать или отремонтировать, собственники стали искать иные варианты. Ответ нашелся быстро – знающие люди подсказали, что, обратившись в Министерство природных ресурсов, береговую линию можно перенести. Выяснилось, что это – довольно распространенная практика. При этом, естественно, не бесплатная.

«Мы решили попробовать пойти этим путем. Обратились в Министерство природных ресурсов и окружающей среды, заказали проект и согласование переноса прибрежной полосы для всего Сеницкого водохранилища – поясняет наш собеседник, – Заплатили за это 2,5 тысячи рублей и через три месяца хождения по кабинетам и сбора подписей получили положительное заключение по проекту корректировки».