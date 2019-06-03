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«Суточники» снижают цены, ажиотажа нет. Эксперт рассказал, за сколько можно снять квартиру в Минске во время Европейских игр 2019 года
04.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Меньше месяца осталось до начала II Европейских игр 2019 года. В них примут участие 4 тыс. спортсменов из 50 стран, вместе с ними в Минске приедут болельщики. Легко ли
«Многие апартаменты до сих пор не сданы»
— Информация об ажиотаже в преддверие игр сильно преувеличена. По числу проданных билетов и спросу на квартиры на сутки видно, что иностранцев приедет значительно меньше, чем ожидалось. Большинство спортсменов примет гостиничный фонд. Что касается частников, то многие апартаменты до сих пор не сданы. Возможная причина – не самые массовые виды спорта, которые входят в программу Игр. Даже в сравнении с Чемпионатом мира по хоккею, спрос на квартиры сейчас гораздо скромнее, — отметил эксперт.
Цены снижаются
Что касается цен, то уже сейчас заметна тенденция на снижение. Те, кто планировал заработать сверх прибыли, ужимают аппетиты:
— В ожидании туристов и в преддверие сезона, предприниматели подняли цены на апартаменты. Воспользоваться ситуацией и подзаработать решили и те, кто не сдавал ранее квартиру на сутки вообще. Так, некоторые минчане выставили собственное жилье в аренду, воспользовавшись возможностью пожить во время игр (условно) на даче. Но надежды не оправдались. Повторюсь – многие апартаменты не сданы до сих пор, а, потому, цены начали падать. Что-бы квартиры не пустовали, арендодатели значительно снижают стоимость жилья от уровня цены, которая была заявлена изначально на период Игр.
На сегодня уровень цен на арендные квартиры в Минске в период Европейских игр чуть выше обычного. Снять квартиру в центре можно за 60 долларов в сутки, жилье на окраине обойдется в районе 40 долларов. Со слов Сергея Ивашкевича, это чуть выше обычного, но ниже, чем в праздники.
Выжидать не стоит
Вместе с тем, Сергей Ивашкевич обратил внимание на сезонность. Пусть болельщиков планируется и немного, но лето в принципе «жаркий» сезон на рынке посуточной аренды. Частично жилой фонд забронирован постоянными клиентами, люди снимают квартиры вне зависимости от спортивных мероприятий, поэтому выжидать снижения цен вплоть до игр – спорная перспектива:
– Болельщики – не единственные гости, которых мы ожидаем. Летом страну посещает достаточное количество туристов, апартаменты бронируют постоянные клиенты, многие даты на летний период уже заняты. Если затянуть поиск квартиры, желая сэкономить, то можно и вовсе остаться без жилья. В этом вопросе я бы советовал не затягивать с решением, цены уже снизились и снять квартиру в Минске можно недорого.
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«Суточники» снижают цены, ажиотажа нет. Эксперт рассказал, за сколько можно снять квартиру в Минске во время Европейских игр 2019 года
Меньше месяца осталось до начала II Европейских игр 2019 года. В них примут участие 4 тыс. спортсменов из 50 стран, вместе с ними в Минске приедут болельщики. Легко ли...
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