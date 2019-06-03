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Макей - о переговорах об интеграции с Россией: Придет время и все обо всем узнают

04.06.2019 10:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия ведут рутинную работу в обсуждении дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, но пока не пришло время посвящать в детали широкую публику. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей журналистам перед началом семинара «10 лет „Восточному партнерству“: итоги и перспективы».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Мы сапраўды вядзем гутарку адносна таго, у якіх сферах мы маглі б працаваць больш эфектыўна, разам, і якія б накірункі нашай больш глыбокай інтэграцыі маглі б даць дадатковыя дывідэнды для развіцця нашых краін.

На вопрос, в чем согласны и не согласны Минск и Москва в вопросе развития интеграции, Макей ответил: «Придет время и все обо всем узнают. Сейчас идет рутинная работа».

— Есть ли там пункты, которые ограничивают белорусский суверенитет? — поинтересовался TUT.BY.

— Я просил бы вас обратиться к заявлениям главы государства, в том числе — во время послания народу и парламенту, там было сказано и относительно суверенитета Беларуси, и относительно того, как воспринимались бы внутри Беларуси некие попытки отдать этот суверенитет на откуп каким-то иным государствам. Было сказано все на этот счет, не вижу смысла повторяться.

Напомним, во время послания народу и парламенту 19 апреля Александр Лукашенко прокомментировал слухи о включении Беларуси в состав России:

— Да невозможно это сегодня сделать, потому что они [молодежь] уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство, еще — они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает.

Президенты России и Беларуси поручили правительствам двух стран до 21 июня подготовить дорожную карту по развитию интеграции. «После этого включатся в дело президенты двух стран», — заявил 29 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

25 декабря минувшего года во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы, которая должна провести ревизию договора о Союзном государстве 1999 года.

От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты.

В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.

 
Теги: Минск
 
 
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